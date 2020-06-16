中大支援基金成立2個月內　創造逾300個工作及實習機會

▲ 香港中文大學於成立「中大支援基金」不足2個月，已成功創造超過300個工作及實習機會。（資料圖片）

香港中文大學於4月成立「中大支援基金」，旨在協助受新冠肺炎疫情影響的大學成員渡過難關，紓緩他們的經濟壓力，並提升其抗逆能力。中大今（16日）表示，在短短2個月內，已成功創造超過300個工作及實習機會。

基金為大學成員提供的工作機會，包括為2020年畢業班同學及2019年畢業校友提供在校工作機會、由社會各界及機構提供的短期工作和暑期實習機會，以及為家庭經濟受疫情影響的中大全日制本科生提供附津貼的校內工作。

有關職位現正按申請人及招聘者的要求進行配對，獲聘的申請人將於7月陸續開始工作，暑期實習計劃亦將於下周展開，而校外短期工作職位目前正接受畢業班同學及校友報名申請。中大感謝一眾社會賢達的慷慨支持，並歡迎各界繼續提供工作機會。

「中大支援基金」於本年4月20日成立，旨在支援受疫情影響的中大人，更期望能提升大學成員的抗逆能力，合力應對當前及往後的挑戰。

基金除了為本校學生及2019年與2020年畢業校友提供工作機會，以協助他們累積實際工作經驗，增加競爭力外，同時為全職中大基層員工（「丙」類服務條例及相類服務條件受聘僱員）提供免息分期償還貸款，幫助他們渡過家庭經濟困難。

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責任編輯：馮琪雅