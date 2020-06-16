【限聚令】公眾場所聚集上限50人　一文看清餐飲、健身中心及美容院等13類處所最新管制

▲ 星期五凌晨開始會實施新的限聚令措施。（梁偉榮攝）

本港抗疫已近5個月，有關限聚令、餐飲業務及表列處所的措施，即第599F章、599G章限制措施在6月18日再次屆滿，政府今日（16日）放寬限聚令措施，不論室內外的公眾場所限制聚集人數50人，不過食肆可獲豁免，而酒吧等場所則仍有限制，TOPick綜合新措施資料，一文看清12個表列處所最新的限制條例。

【限聚令】食衞局：所有公眾場所聚集上限50人 6月19日凌晨零時生效

1 餐飲業務

桌子之間至少有1.5米距離，或設有某種形式的有效隔板

沒有人數限制

２酒吧及酒館

桌子之間至少有1.5米距離，或設有某種形式的有效隔板

最多8人同坐一桌

不得超過座位數目的50%

３ 遊戲機中心

毗鄰而相距少於1.5米的機站、遊戲機及設施不得同時使用，或在它

們之間設有某種形式的有效隔板

定時清潔和消毒等

在每一機站、遊戲機及設施前不多於16人

４ 浴室

沒有人數限制

只可以「隔一個，開一個」方式開放淋浴間或花灑頭，讓使用者之間保持至少1.5米的社交距離

每4小時清潔和消毒淋浴間至少一次

對設施包括儲物櫃，進行定期環境清潔和消毒，每日最少一次

禁止共用個人用品，例如毛巾

需關閉蒸氣浴及桑拿設施

５ 健身中心

健身站、器械和器材之間至少有1.5米距離或設有某種形式的有效隔板

健身站、器械和器材使用之前及之後，均清潔及消毒

連教練在內，每一小組訓練或課堂不多於16人

６ 遊樂場所

需佩戴口罩、量度體溫、提供消毒潔手液

桌球館，公眾保鹷球場：每張球檯或每條球道≤16人使用，只可以「隔一張， 開一張」方式開放

每隔一張球檯或球檯之間最少1.5 米，相鄰球道的座位區之間必須設有某種形式的隔板

公眾溜冰場：不得超過其容納量的50%，每組/私人教導課堂≤16人

組與組之間至少有1.5米距離或設有某種形式的有效隔板

７ 公眾娛樂場所

需佩戴口罩、量度體溫、提供消毒潔手液

毗鄰而相距少於1.5米的娛樂遊戲站、遊戲機和設施不得同時使用，或在每一娛樂遊戲等之間設有某種形式的有效隔板

在每一娛樂遊戲站、遊戲機和設施≤16人；屬大型娛樂遊戲站、 遊戲機或設施，則容納人數≤其設計容納量的50%或每個個別分隔出來的空間或車廂人數不得超 過16人，以較高者為準

電影院及所有有現場表演的公眾娛樂場所座位數目的50%、同一行座椅中不可 有一排連續>16張、座椅被佔用影院或場所內不准飲食

８ 派對房間

需佩戴口罩、量度體溫、提供消毒潔手液

器材、遊戲、傢具及設施在每次預訂時段之前及之後，均須予清潔和消毒

每房間或處所內每 個作出有效分隔的空間內不得有超過16人

９ 美容院、按摩院

需佩戴口罩、量度體溫、提供消毒潔手液

床位或座位之間至少有1.5米距離或設有某種形式的有效隔板

於每次使用之前及之後消毒所有儀器、工具及提供服務所在位置或範圍

在對顧客提供美容及按摩服務時，所有員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩及面罩/ 護目鏡向每名客人提供服務後，有關防護裝備必須更換或消毒、所有毛巾及消耗品均須於每次使用後更換

不得在場所內使用蒸汽機器及霧化化學品

10 會址

需要佩戴口罩

量度體溫

提供消毒潔手液

11 夜店或夜總會

顧客人數需為座位數目的50%

每枱不得多於8人

12 卡拉OK場所

器材及設施在每次預訂時段之前及之後，均須清潔和消毒

每個房間內不得超過16人

13 麻將天九耍樂處

毗鄰而相距少於 1.5 米的麻將

每張枱之間設有隔板

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