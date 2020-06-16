【限聚令】公眾場所聚集上限50人 一文看清餐飲、健身中心及美容院等13類處所最新管制
社會 18:31 2020/06/16
本港抗疫已近5個月，有關限聚令、餐飲業務及表列處所的措施，即第599F章、599G章限制措施在6月18日再次屆滿，政府今日（16日）放寬限聚令措施，不論室內外的公眾場所限制聚集人數50人，不過食肆可獲豁免，而酒吧等場所則仍有限制，TOPick綜合新措施資料，一文看清12個表列處所最新的限制條例。
【限聚令】食衞局：所有公眾場所聚集上限50人 6月19日凌晨零時生效
1 餐飲業務
- 桌子之間至少有1.5米距離，或設有某種形式的有效隔板
- 沒有人數限制
２酒吧及酒館
- 桌子之間至少有1.5米距離，或設有某種形式的有效隔板
- 最多8人同坐一桌
- 不得超過座位數目的50%
３ 遊戲機中心
- 毗鄰而相距少於1.5米的機站、遊戲機及設施不得同時使用，或在它
- 們之間設有某種形式的有效隔板
- 定時清潔和消毒等
- 在每一機站、遊戲機及設施前不多於16人
４ 浴室
- 沒有人數限制
- 只可以「隔一個，開一個」方式開放淋浴間或花灑頭，讓使用者之間保持至少1.5米的社交距離
- 每4小時清潔和消毒淋浴間至少一次
- 對設施包括儲物櫃，進行定期環境清潔和消毒，每日最少一次
- 禁止共用個人用品，例如毛巾
- 需關閉蒸氣浴及桑拿設施
５ 健身中心
- 健身站、器械和器材之間至少有1.5米距離或設有某種形式的有效隔板
- 健身站、器械和器材使用之前及之後，均清潔及消毒
- 連教練在內，每一小組訓練或課堂不多於16人
６ 遊樂場所
- 需佩戴口罩、量度體溫、提供消毒潔手液
- 桌球館，公眾保鹷球場：每張球檯或每條球道≤16人使用，只可以「隔一張， 開一張」方式開放
- 每隔一張球檯或球檯之間最少1.5 米，相鄰球道的座位區之間必須設有某種形式的隔板
- 公眾溜冰場：不得超過其容納量的50%，每組/私人教導課堂≤16人
- 組與組之間至少有1.5米距離或設有某種形式的有效隔板
７ 公眾娛樂場所
- 需佩戴口罩、量度體溫、提供消毒潔手液
- 毗鄰而相距少於1.5米的娛樂遊戲站、遊戲機和設施不得同時使用，或在每一娛樂遊戲等之間設有某種形式的有效隔板
- 在每一娛樂遊戲站、遊戲機和設施≤16人；屬大型娛樂遊戲站、 遊戲機或設施，則容納人數≤其設計容納量的50%或每個個別分隔出來的空間或車廂人數不得超 過16人，以較高者為準
- 電影院及所有有現場表演的公眾娛樂場所座位數目的50%、同一行座椅中不可 有一排連續>16張、座椅被佔用影院或場所內不准飲食
８ 派對房間
- 需佩戴口罩、量度體溫、提供消毒潔手液
- 器材、遊戲、傢具及設施在每次預訂時段之前及之後，均須予清潔和消毒
- 每房間或處所內每 個作出有效分隔的空間內不得有超過16人
９ 美容院、按摩院
- 需佩戴口罩、量度體溫、提供消毒潔手液
- 床位或座位之間至少有1.5米距離或設有某種形式的有效隔板
- 於每次使用之前及之後消毒所有儀器、工具及提供服務所在位置或範圍
- 在對顧客提供美容及按摩服務時，所有員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩及面罩/ 護目鏡向每名客人提供服務後，有關防護裝備必須更換或消毒、所有毛巾及消耗品均須於每次使用後更換
- 不得在場所內使用蒸汽機器及霧化化學品
10 會址
- 需要佩戴口罩
- 量度體溫
- 提供消毒潔手液
11 夜店或夜總會
- 顧客人數需為座位數目的50%
- 每枱不得多於8人
12 卡拉OK場所
- 器材及設施在每次預訂時段之前及之後，均須清潔和消毒
- 每個房間內不得超過16人
13 麻將天九耍樂處
- 毗鄰而相距少於 1.5 米的麻將
- 每張枱之間設有隔板
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