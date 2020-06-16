【救救動物】善信積功德河中「放生」螃蟹　揭螃蟹綁繩未拆形同謀殺

▲ 新北市有宗教團體近日在平溪附近放生螃蟹，但螃蟹被發現連綁繩也未拆。

在一些傳統的宗教觀點，放生的行為本有為自己積功德的意味。但事實上，隨意放生除了會破壞生態平衡外，被放生的動物亦會因為本身被放生的地點根本不適合牠們生存，而令放生變成殺生。

據台媒報道，新北市有宗教團體近日在平溪附近放生螃蟹，十多名信眾在岸邊合十鞠躬，把大批螃蟹放生。不過，被放生的螃蟹根本連綁繩亦未被拆開，這些螃蟹就在被捆綁的情況遭投入水中，螃蟹形同被謀殺，後來大批螃蟹即被發現伏屍在岸邊。

事件曝光後，大批網民亦批評信眾的放生行為，有網民指「自以為的功德根本變相造孽」、「白學佛了，一口念佛，雙手血腥」、「放生放自己心情爽的」，又要求政府要重罰相關人士。

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責任編輯:熊詠思