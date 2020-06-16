【港區國安法】陳智思︰立法方向不會與普通法制度有衝突

▲ 陳智思認為，港區國安法條文的整體方向，不會與普通法的制度有衝突。（陳靜儀攝）

行政會議召集人陳智思認為，「港區國安法」條文的整體方向，不會與普通法的制度有衝突，內地在處理時已經特別為香港考慮。

陳智思指出，港區國安法是涉及國家的安全法，不是單純由香港的層面考慮。認為內地做決定前，應該已做了大量研究工作，包括是否行得通、如何落實、香港人是否接受等，才會放上人大會議通過，授權人大常委會制定法律。

他認為，澳門國家安全委員會，是一個很好的例子，有參考價值，相信與香港的整體模式類近。

港澳辦副主任鄧中華昨日出席《基本法》研討會時表示，中央應保留在極特殊情況下，管轄香港發生的嚴重危害國家安全的犯罪案件。

▲ 葉劉淑儀估計，港區國安法執法主要會由香港警察進行（陳靜儀攝）

行會成員葉劉淑儀表示，暫時未知細節，但估計國安法執法主要會由香港警察進行，因為根據《基本法》22條，內地人員不能來港執法，至於審訊安排則未知道。

至於各界關注的會否以言入罪，葉劉淑儀指出，《公民權利及政治權利國際公約》保障言論自由，並透過人權法在香港實施，《基本法》第39條保障規定不受其他法例牴觸。她強調，言論自由並非絕對，若只叫口號沒有問題，若有組織、有計劃地顛覆國家則可能構成罪行，又指國家最想針對的是策劃組織的人。

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記者︰林曉君