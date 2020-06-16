有政戲online︰陳志全和朱凱廸等投擲臭物　每人被追討至少10萬元清潔費

▲ 議會陣線陳志全及朱凱廸於本月初在會議廳內投擲肥料，立法會行政管理委員會向二人追討不少於10萬元。（資料圖片）

立法會內務委員會上月底審議國歌法，多名民主派立法會議員分別多次於會議廳投擲臭物，警方曾指不排除檢控，但最終是否成事仍是未知之數，然而相關議員就要為事件埋單了。因為，立法會行政管理委員會決定追討清潔費，其中民主黨許智峯被追討5.2萬，另外兩名民主派議員陳志全和朱凱廸，每人追討不少於10萬港元。

民主派阻止審議國歌法，其中一次是許智峯於會議期間拋擲腐爛的植物，令到建制派議員陳凱欣嘔吐，需要向救護員求助，而另一次會議，則輪到陳志全和朱凱廸投擲肥料。由於這些物質，發出濃列的臭味，持久不散，加上當時警方需要入內調查，所以兩次事件，都令到會議中斷了數個小時。

對於行管會今次追討的費用不菲，身兼行管會主席的立法會主席梁君彥解釋，有關費用將作為清潔議事廳、更換議事廳地氈和議員座位等用途。他又說，這些臭物的味道完全滲入議事廳的地氈內，專家建議需要更換廳內部分地氈。梁更表示，有信心新換的羊毛地氈，可與廳內原用的地氈成功「夾番個色」。

被追討費用的朱凱廸批評，這是中央和港府用作「提升民主派議員抗爭成本」的手法，又預料，除了被追討清潔費用外，未來或會遭受刑事檢控。同樣被追討清潔費的陳志全表示，立法會議會內抗爭者的決心，不會因為這次行會向議員追討大額清潔費受到影響，反而大家只會「更加憤怒」。

至於會否支付清潔費用，以及反對清潔費金額？朱凱廸和陳志全都未有決定，表示將會徵詢法律意見才決定。

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