【勇闖非洲】帶孩子赴非洲做義工經歷不平凡　4孩爸爸身教：盼學會面對逆境

▲ 4孩爸爸阿成帶孩子到非洲做義工，盼望他們經歷不平凡。

少年時因媽媽嗜賭欠下巨債，由店舖太子爺一夜間變成亡命之徒，跟隨家人多次搬屋走難，幸在當時的女友，如今的賢妻鼓勵下勇敢走出來，由零開始建立自己的生意。誕下了4名可愛子女，他亦盼望孩子能遇上改變生命的經歷，不時跟孩子歷險，更分別帶大仔二女勇闖非洲做義工，讓小朋友透過旅程經歷有意義的個人成長。

經營建築材料公司的梁德成育有4名子女，分別是14歲大仔、12歲二女、6歲三女及2歲的細仔。阿成笑言，最初只想生兩個互相作伴，後來見太太家中4姊妹感情要好，又覺得多生幾個家庭會更歡樂，於是生了三女和細仔。阿成與子女相處起來毫無爸爸的架子，經常與他們玩成一團，一家人樂也融融。

▲ 阿成與太太育有4名孩子，他們都盼望孩子成長中有更多經歷。（黃建輝攝）

媽媽欠賭債一家逃難

不過，原來阿成的童年卻過得很孤單，爸爸是夜更的士司機，經常忙於工作不在家，而媽媽則經營建築材料公司，有一間地舖，但每逢周末她都會到澳門賭錢。

他們疼我的方式就是畀錢，我也沒所謂，拿著錢出去跟朋友玩，賭馬、流連波樓。

中三畢業後，阿成轉入夜校讀至中五，之後就在媽媽的店舖幫忙。直至有一天，他在店舖裡收到一通電話，講出媽媽的全名，語帶著恐嚇，後來更有人上門追數，找到店舖和家裡。原來媽媽賭錢欠下逾千萬巨債，一家人被迫開始逃亡。

周圍搬，搬了最少6次。

教會朋友和當時的女友（即現時的太太）眼見他居無定所，勸喻他搬出來，更有朋友免費借出辦公室一角，讓他發展自己的事業。經歷過風浪，阿成亦從懶散少年蛻變成踏實生意人，先向曾欠債的供應商還錢，再請求他們供應建築材料，慢慢重獲供應商的信心，他的生意亦漸上軌道。

▲ 阿成認為，大仔國豐在旅程中成長了不少。（受訪者提供）

帶子女去非洲

成為爸爸後，阿成沒有像自己父母般只顧工作，反而盡心盡力照顧孩子，陪伴他們長大。他亦深信一帆風順的生活難以有成長，因此他一直盼望子女的人生有不平凡的經歷，學會面對逆境。他過往曾兩次跟教會前往非洲服侍，發現當地人很貧困，飲用的水是黑色、小孩子的衣服都是他國的捐贈，令他感受良多。太太見他有如此深刻的體會，就提議不如帶孩子一同前往服務。

在大仔國豐8歲時，阿成就帶他，結伴另外兩名教會友人，勇闖非洲馬達加斯加。阿成笑言，最初兒子非常抗拒，皆因同學得悉他要去非洲，都擔心他把伊波拉病毒帶回學校，不過阿成最終成功游說兒子同行。

我們自己坐車出去買東西，還試過以物易物，兒子用飛機上贈送的牙刷換了一袋花生。他由最初害怕又黑又大隻的非洲人，到後來敢獨自與他們溝通，感到他的成長。

▲ 天恩探訪非洲的小朋友。（受訪者提供）

盼子女經歷不平凡

父子去了非洲的大學與大學生交流、又與當地小朋友打乒乓球等，成功帶了大仔出遊後，阿成亦在二女天恩8歲時，帶她跟隨基督教機構「Watoto」到烏干達服務，出行前先要打4支防疫針，對天恩來說已是一大挑戰。旅程中，他們參觀了貧民區、幫助被遺棄小朋友的住所鬆油裝修、建足球場等。天恩亦參觀了野生動物園，在龐大的草原上，坐著小型旅遊巴觀賞動物。她分享當時見聞︰

我見到有獅子，前面有一輛軍人車經過，突然有一名軍人在獅子面前掉下來，軍人與獅子對望了一下，他就爬回車上，覺得很驚險和有趣。

▲ 兩父女在非洲有很多深刻回憶。（受訪者提供）

阿成記得，有一晚天恩很早睡覺，他把房間反鎖後，在屋外與其他人聊天，天恩睡醒後開不到門，於是爬窗摸黑出來找他，從後把他抱住。

人要長大，要學會面對到風浪。女兒爬窗摸黑找路，看似很小事，但也證明她遇到困難時不會躲著，而是找方法解決。

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記者：林愛娜