中大呼籲將1萬元轉贈予支援基金　紓緩大學成員經濟壓力

▲ 中大呼籲關心中大的人士，考慮將政府發放之1萬元現金悉數或部分捐贈予「中大支援基金」。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續半年，各行各業重創，政府「現金發放計劃」向年滿18歲香港永久性居民派發的1萬元現金，將於下周日（21日）起接受申請，最快7月8日收款。香港中文大學呼籲關心中大的人士，考慮將政府發放之1萬元現金悉數或部分捐贈予「中大支援基金」，共襄善舉。

中大於4月成立中大支援基金，旨在協助受新冠肺炎疫情影響的大學成員渡過難關，紓緩他們的經濟壓力，並提升其抗逆能力，為中大學生及2019年與2020年畢業校友提供工作機會，以及為全職中大基層員工提供免息分期償還貸款。

中大支援基金成立2個月內 創造逾300個工作及實習機會

早前港大防止自殺研究中心總監葉兆輝亦有進行先導計劃，帶頭將1萬元捐給獲校長推薦、有需要的中小幼學生家庭。研究發現，轉贈1萬元行動不但令受助人更快樂，捐款人的快樂指數更有顯著增幅，葉兆輝鼓勵港人發揮同理心「轉贈愛」，善用即將到手的1萬元，在低沉的社會氣氛下，為香港人帶來多一點快樂。

葉兆輝鼓勵港人1萬元轉贈基層 「你快樂所以我快樂」

【新冠肺炎】仁濟醫院發起轉贈1萬元計劃 助全癱病人及家庭紓困

此外，仁濟醫院上月亦發起「齊心同行轉贈計劃」，呼籲市民將政府派發的1萬元，悉數或部份金額轉贈予「仁濟全癱病人基金」，幫助有需要的全癱病人及其家庭紓緩經濟困難。

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責任編輯：馮琪雅