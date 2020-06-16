黎智英疑無牌經營秘書公司涉違規　警方上門搜證　

▲ 陳國偉表示，據調查所得，該公司自1988年成立，並於2016年開始在公司註冊處登記成為不同的秘書公司。（曾秋文攝）

壹傳媒創辦人黎智英早前被指涉違規經營一間名為「力高顧問有限公司」的秘書公司，包括違契以將軍澳工業邨用地分租及無牌經營。警方商業罪案調查科今日（16日）中午12時許到力高位於灣仔駱克道193號東超商業中心的辦公室搜查，其間帶走一批文件調查。

警方今年5月上旬接獲一宗報案，指一間公司涉嫌以欺騙手段，把其位於將軍澳工業邨的辦公室大樓分租給不同公司，涉嫌違反工業邨地契條款而騙取廉價租金；而其中一間公司更涉嫌無牌管理及諮詢秘書服務。

警方商業罪案調查科總督察陳國偉表示，經警方調查後取得法庭手令，今日（16日）在灣仔一幢商業大廈進行搜證，撿走部分相關文件，行動仍然繼續，暫時未有人被捕。他指，據調查所得，該公司自1988年成立，並於2016年開始在公司註冊處登記成為不同的秘書公司。

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記者：曾秋文、陳子謙