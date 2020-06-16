▲ 三跑填料供應回復正常，機管局料不延誤不超支。（資料圖片）

機管局今日（16日）向立法會提交文件，交待機場三跑道系統的最新發展，文件提及工程所需的填料供應，已於3月起回復正常，表明有信心不延期不超支。

機管局指，受疫情影響，填料供應於會今年2月受到嚴重影響，加上今年1月底的農曆新年假期，香港以外所有填料來源地點的運作幾乎全部停頓，導致期內部分主要填料供應中斷；僅有來自香港填料庫的公眾填料能於農曆新年假期後立即恢復供應。

至於其餘來自廣東、海南及福建省的訂製機製砂在以及來自廣西及台灣的填料供應，於今年3月陸續恢復，目前多個來源的填料亦逐步回復至目標水平或以上。至於3月、4月及5月總填料量均高於每月目標水平。

機管局總結指，填海工程可繼續依照既定時間表進行，以維持第三條跑道於2022年投入運作及整個三跑道系統於2024年啟用的目標；預算方面，局方維持以在預算的1,415億港元內完成整項三跑道系統項目為目標。

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記者：陳梓蔚