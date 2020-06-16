涉藏煙霧餅被判囚3個月　公大男生上訴終院候判

▲ 上訴人就定罪上訴至終審法院。（資料圖片）

立法會於2015年底恢復《2014年版權（修訂）條例草案》二讀，同日有警員在金鐘海富中心截查時為公開大學學生關迦曦，於其身上搜出煙霧餅。關於2016年被裁定1項管有爆炸品罪成，被判監3個月，早前向提出上訴被駁回，今(16日)就定罪上訴至終審法院。關一方爭議《刑事罪行條例》中沒有就爆炸品作出定義，故不應採用《危險品條例》中的定義。

上訴人關迦曦（23歲）被控管有爆炸品，違反《刑事罪行條例》第 55(1) 條，條例中沒有就爆炸品作出定義。暫委裁判官於原審時裁定《危險品條例》第 2 條，即爆炸品包括任何為產生煙火效果而使用或製造的物質，適用於本案，相關條例亦是關於同一事項，故必須一併考慮。涉案的煙霧餅產生煙火效果，故此屬於《刑事罪行條例》第 55(1) 條下的爆炸品。

上訴一方代表律師今陳詞時指，立法機關有兩次機會可將煙火物質納入《刑事罪行條例》中的爆炸品定義，惟最終沒有成事。代表律師質疑，《刑事罪行條例》中沒有就爆炸品作出定義，不應採用《危險品條例》中的定義，亦不應由普羅巿民自行翻查條例中那種情況會因觸及法例而被送往監獄，上訴一方認為兩條例根本不能相互比較。

終審法院5名法官聽取雙方陳詞後，押後裁決。聆訊中，其中1名非常任法官紀立信身在澳洲，故司法機構安排以視像會議設施進行遙距聆訊。

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記者：林育慧