康宏申凍結資產上訴得直　曹貴子被凍結資產逾7億

▲ 康宏向上訴庭提出上訴。（資料圖片）

康宏環球（1019）旗下康宏財務有限公司早前入稟高等法院，就公司可疑交易而入稟向董事曹貴子等人索償逾7.1億元，並向高等法院申請凍結資產，法官於今年3月頒下判詞拒絕申請，康宏向上訴庭提出上訴，上訴庭今（16日）裁定得直，頒令凍結曹貴子逾7億元資產，惟於被凍結資產中可獲500萬元作為支付法律訴訟開支，以及每月可獲45萬元作為生活費。

上訴一方為康宏財務有限公司，答辯人曹貴子。上訴庭今早聽取雙方陳詞後，今午裁定上訴一方勝訴，稍後頒布書面判詞，雙方其後就披露資產及開支等作陳詞。康宏一方要求曹貴子須就10萬元以上資產作披露，曹一方則認為應訂於30萬元以上。

至於有關法律訴訟開支，康宏一方認為訂於200萬至300萬元已足夠。曹一方則指曹正面對刑事審訊及民事訴訟，而於區域法院正在審訊的刑事案件已超時進行，每日花費達80萬元，若如康宏一方建議只獲200萬元，只能應付兩天半聆訊，故要求從資產中提取1,000萬元作為訟費，至少可以應付12天聆訊。

上訴庭最終頒令曹須於14天內披露30萬元以上的資產，至於訴訟開支則訂為500萬元，上訴庭指若屆時開支不足，可再向法庭提出申請，至於每月生活費則訂為45萬元。

另外，曹貴子涉串謀聯同兩名前董事，串謀欺詐聯交所及董事局一案，今(16日)於區域法院繼訊。控方早前已舉證完畢，辯方作出中段陳詞，指控方在控罪詳情或開案陳詞中，沒有指出被告行為造成的經濟捐失，控罪有不清晰之處。法官今查詢控方會否修訂控情詳情，控方表示會考慮；聆訊押後至6月18日續審。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧、王仁昌