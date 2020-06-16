【限聚令放寬】餐飲業料宴會業務逐步回復正常　旅遊業界指有條件辦本地團

▲ 「限聚令」將放寬，有餐飲業對父親節生意感樂觀，料或成近年最好生意的父親節。（陳靜儀攝）

港府宣布延長「限聚令」至7月2日，但由本星期五（19日）凌晨起放寬人數上限至50人；食肆每枱人數亦於周五起不再設上限，大排延席的婚宴可以舉行；酒吧、派對房間等，每枱或每房的限制的人數亦會放寬。有餐飲業對父親節生意感樂觀，亦料壽宴﹑滿月酒及婚宴等生意將逐步回復正常；旅遊業界指有條件開辦本地遊旅行團。

▲ 父親節將近，不少食肆推出節日優惠。（陳靜儀攝）

彩福集團董事長何志強表示，歡迎政府新安排，相信壽宴﹑滿月酒及婚宴等生意有幫助，而有關宴會一般需時籌備，料於7至8月可陸續回復正常，希望可追回過往生意的8﹑9成。惟他指，由於出入境限制仍未放寬，一些身處海外﹑但想在港舉行婚宴的香港新人，宴席之期可能仍存變數，

例如有一對新人在加拿大，定了8月在香港擺酒，會再他們溝通婚宴安排。

何志強稱，婚宴每圍酒席會回復至12人，以一對新人平均擺20圍酒席計，一場婚宴可容納約200多人，會考慮推出優惠﹑消費劵予顧客。

▲ 港府放寬「限聚令」人數上限至50人，大排延席的婚宴可以舉行。（經濟日報資料圖片）

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦言，隨「限聚令」及食肆防疫規例放寬，父親節餐飲訂位情況將會更踴躍，料業界收益跟母親節差不多﹑約2.8億元，

可能會是近年最好生意的父親節。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良稱，「限聚令」上限放寬至50人，令業界有條件開辦一些具特色的本地遊旅行團，亦有助以本地遊業務的旅行社覓商機，可謂「父親節的喜訊」。他說，單靠本地遊團雖不能完全填補業界過去數月的損失，但仍可作為旅遊業復甦「熱身」，從而帶動市面氣氛。

康泰旅行社早前推出一系列特色本地遊旅行團及自遊行，惟因「限聚令」人數所限，一度暫停辦團。發言人表示，因應「限聚令」人數獲放寬，旅行社會復辦相關的本地遊旅行團，而經旅發局「旅遊・就在香港」網頁報名指定本地遊團，小童團費可額外減30元。根據康泰官網資料，目前至少有8個本地團可供報名，每團最多約40人，一人團費介乎100至300元。

▲ 旅遊業界指「限聚令」放寬後，有條件開辦本地遊旅行團。（經濟日報資料圖片）

姚柏良同時期望，政府盡快建立一套收費合理，便利市民檢測的健康碼認證制度，恢復港澳遊和跨境遊，並且向疫情明顯改善的地區，建立氣泡旅遊，以容許業界恢復出入境旅遊，認為才是業界的曙光。

此外，港府亦放寬卡拉OK及派對房間每間房間人數上限，由8人增至16人 。香港派對場地協會會長林漢然相信，新安排對業界有正面作用，料可吸引更多市民預約場地舉辦生日派對﹑親友或小組聚會等，而業界整體的防疫及營銷策略不會有大變化。惟他坦言，業界生意已比前年同期差3﹑4成，對整體的生意展望暫仍不會太樂觀。

▲ 派對房間每間房間人數上限，將由8人增至16人。（經濟日報資料圖片）

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記者：陳曉瑩