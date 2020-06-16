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【BNO】英內政大臣建議BNO持有人可留英逾半年　定居5年後有權申請入英籍

休閒 20:19 2020/06/16

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英國內政大臣彭黛玲向英相約翰遜建議，容許BNO持有人及其家庭在英國定居5年後可申請加入英籍。

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）上周五（12日）致函英國首相約翰遜（Boris Johnson），建議應為香港的BNO持有人及其家庭提供一條明確的渠道成為英國公民，並將容許BNO持有人在英國逗留逾半年。

彭黛玲表示，新的BNO入籍途徑將加強BNO持有人及其家屬進入英國和居留的權利，並將容許他們可在英國定居5年後申請加入英籍，其間他們並獲准在英國工作及讀書，但5年間他需要在不依賴公帑的情況下生活，此外在入籍前如觸犯刑事法例則會被驅逐出境。

彭黛玲指，BNO持有人的配偶及18歲以下兒童皆可申請，不設申請人數上限，申請資格寬鬆，但沒有BNO的港人則不能循此申請入籍。由於推出上述計劃需時，因此彭黛玲指出在目前的過渡期內，當中方落實《國安法》後，將容許BNO持有人在英國逗留多於6個月，但期間暫不獲准在英國工作或領取福利。

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責任編輯:王俊賢

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