教育局促中學就社會事件交代跟進支援措施　為被捕學生制定個人化長期訓輔方案

▲ 教育局今日（16日）向全港中學校監及校長發通函，促請學校就社會事件對學生的影響，加強跟進及支援有需要接受訓育輔導的學生。（資料圖片）

教育局今日（16日）向全港中學校監及校長發通函，促請學校就社會事件對學生的影響，加強跟進及支援有需要接受訓育輔導的學生，為被捕或被控學生制定「個人化跟進方案」，並要求學校在9月底前提交學校層面的「跟進支援計劃」表格，交代各項措施進展。

教育局通函以「關顧學生，重回正軌」為題，引述警方於5月中公布，學生因涉嫌參與違法行為而被捕，佔整體拘捕人數4成，強調學校有責任培育學生的品德，加強匡扶他們建立正面思維及良好品格和行為。教育局指出，學校應及早為校內每名被捕或被控的學生，制定個人化的長期訓輔計劃，加強教導正確價值觀、正面思維、與人相處應有的態度等。

就社會事件對學生的影響，教育局促請學校加強學校層面的跟進工作和相關支援，要求學校在局方提供的「跟進支援計劃」表格，填寫各項措施進展，學校可按校本情況將表格調適，並在9月30日或之前提交，以讓局方了解學校的整體情況和需要，以便提供支援。

表格列出「政策與組織」、「加強正向、德育/個人成長教育」及「支援服務」三大範疇的多項措施，問及學校會否跟進、以及交代正計劃或已實施的措施，表格在「加強德育/個人成長教育」方面舉例指，學校可「教導學生正確地使用社交媒體，分辨真假資訊」及「提升學生多角度思考的能力」等。

學校亦須在表格填寫其為個別學生制定的個人化跟進方案策略，例如「由專業人員提供情緒輔導」及「訂立行為改善目標及計劃」等。

教育局亦在通函中提出多項建議，就為學生制定個人化的跟進方案，建議學校制定跨專業協作支援學生的行動計劃，了解學生的行為成因，鼓勵學校善用由社署透過非政府機構提供的「社區支援服務計劃」等社區資源。

局方亦提醒學校處理學生紀律問題時，應盡量採用正面方法，顧及其自尊、個別差異、生理、心理及精神健康狀況。此外，由於個別違法個案的司法程序可能尚未完結，局方提醒校方考慮支援方案會否影響司法程序，例如不宜與有關學生討論證供或如何處理有關訴訟。



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責任編輯：馮琪雅