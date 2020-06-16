【亞洲首宗】港大醫學院完成3宗水蒸氣治前列腺增生　術後可保射精能力

▲ 港大醫學院外科學系泌尿外科臨床助理教授林沛泓指，水蒸氣熱力治療手術仍處於研究階段，期望醫管局可將新技術引入公立醫院。（馮漢柱攝）

約6成年長男士均面對前列腺增生致排尿不𣈱噩夢，當中約兩成人更需進行電切手術移除過多前列腺，惟過程需全身麻醉，手術期間及剛術後有機會面臨大量出血風險，術後更永久不能射精。

港大醫學院今年初於亞洲首次引入只需局部麻醉的水蒸氣熱力治療手術，3名完成手術的患者均成功恢復正常排尿及保留射精功能。

▲ 新技術只需局部麻醉，透過內窺鏡以微創方式，以微細針頭刺入增生的前列腺中，用無菌蒸氣燒蝕增生組織。（馮漢柱攝）

港大醫學院引入 亞洲首例

港大醫學院外科學系名譽臨床副教授兼泌尿外科主任徐學良表示，前列腺為男性生殖器官，一般為20克以下，惟隨年齡增長及受男性荷爾蒙影響會發大，若發大至30克以上便會出現尿頻、排尿不順、感覺未能把尿完全排清等徵狀，而發大至80克以上更會被視為嚴重，可出現不能排尿致腎臟嚴重損傷。

徐續指，傳統手術需全身麻醉，故不適合曾中風或有心臟病等人士，且手術或引致大量出血和經尿道電切綜合症等併發症，嚴重可致命，更有逾9成患者術後失去射精能力；相反，新技術只需局部麻醉，透過內窺鏡以微創方式，以微細針頭刺入增生的前列腺中，用無菌蒸氣燒蝕增生組織，手術只需時5至10分鐘，較傳統1小時為快，患者更可即日出院，風險及副作用較少，並能保留射精能力。

港大醫學院外科學系泌尿外科臨床助理教授林沛泓補充指，水蒸氣熱力治療手術仍處於研究階段，港大醫學院今年1月成功為3名62至71歲患者免費進行手術，他們均能保留射精功能，前列腺體積於術後3個月內減少近5成，期望醫管局可將新技術引入公立醫院。

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記者：鄧凱文