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「中國人」身份認同感創1997年以來新低

政治 22:01 2020/06/16

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香港民意研究所於本月1至4日，就香港市民身份認同作調查，成功訪問1002名香港居民。以10分最高及0分最低，最多受訪者認同「香港人」，認同感評分為8.57，而認同是「中國人」則只有5.74分，為1997年有紀錄以來新低。

根據沒有涉及身份對立問題的獨立評分結果顯示，「香港人」身份在認同感、重要性及認同指數均排第一，依次序遞降分別是「「亞洲人」、「世界公民」、「中華民族一分子」、「中國人」和「中華人民共和國國民」，評分分別為8.57、7.83、6.93、6.25、5.74及4.90，其中「中國人」認同感創自1997年有紀錄以來新低，其重要性及認同指數則創2008年有紀錄以來新低。

另外，調查顯示，自認為廣義「香港人」、即回答「香港人」或「中國的香港人」的比率為75%，自認為廣義「中國人」、即回答「中國人」或「香港的中國人」只有24%。

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責任編輯：陳宛彤

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