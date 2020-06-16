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林鄭冀放寬限聚令能刺激本地消費

政治 22:08 2020/06/16

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行政長官林鄭月娥希望放寬限聚令有助刺激本地消費。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥表示，希望隨着限聚令放寬，以及政府發放1萬元，能有助刺激本地消費，令餐飲業、零售業、運輸業、美容業等多做生意。她又提醒本星期日要和父親吃飯慶祝的市民，提早訂位。

林鄭在Facebook專頁表示，早上見傳媒時，預告最新季度（即三至五月）的失業率仍會上升，但請大家留意升幅有否放緩，同時指出按月升幅放緩的情況出現在五月份因失業領取綜援的個案，由四月份按月增加24%回落到五月同比的1.4%。

林鄭續稱，三至五月的失業率為5.9%，較二至四月的5.2%增加了0.7個百分點，但已比上次公布的季度增長1個百分點，稍為放緩。但餐飲服務活動業仍是重災區，最新的失業率是14.8%，失業人數為32700。林鄭希望，隨着限聚令的放寬，和發放一萬元現金，能刺激本地消費，又提醒星期日要和父親吃飯慶祝的市民，提早訂位。

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責任編輯：林曉君

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