「天下為公」再眾籌　籌400萬私人檢控梁振英

▲ （天下為公Facebook）

多名民主派議員前年發起「天下為公」計劃，追究前特首梁振英UGL事件，今日（16日）再發起第二輪眾籌，首階段以400萬為目標去提出私人檢控。

民主黨立法會議員林卓廷表示，前律政司副刑事檢控專員李定國、資深大律師駱應淦、大律師譚俊傑等組成的法律團隊，早前提交法律意見，認為有足夠理據，就梁振英的特首身份，與UGL酬金收款人身份有利益衝突，以及梁振英涉與民建聯周浩鼎串通，修改專責委員會文件一事，檢控梁振英2項公職人員行為失當罪。

不過，鄭若驊今日就撰文稱，即使法庭向私人檢控發出傳票，律政司司長仍可介入接管案件。林卓廷明言，「天下為公」有擅於刑事檢控的資深大律師支持，強調有足夠理據提出私人檢控，並非濫用法律程序，更警告鄭若驊勿接管案件，否則會有包庇梁振英之嫌。

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責任編輯：陳宛彤