食安中心檢測進口三文魚無新冠病毒　本港無從內地進口紀錄

▲ 食物安全中心昨日（15日）抽查進口及批發的16個三文魚樣本，全部對新冠病毒呈陰性反應。（資料圖片）

食物安全中心今日（16日）表示，因應有傳媒報道日前於北京的一個2019冠狀病毒病調查中，在切割三文魚的砧板上檢測到新型冠狀病毒，為審慎起見，中心昨日（15日）已即時從進口及批發層面，抽取來自挪威、智利、愛爾蘭、冰島及丹麥，共16個三文魚樣本檢測作為預防性措施，檢測結果顯示，所有樣本對新型冠狀病毒呈陰性反應。

中心亦已審視近期冷凍三文魚從各地空運進口本港的情況，確認本港出售的三文魚主要來自挪威等歐美地區，並無從內地進口的紀錄。

中心發言人表示，根據現有科學資料，目前沒有證據顯示人類會透過食物包括水產感染新型冠狀病毒。此外，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構亦認為，人類不太可能透過食物而感染新型冠狀病毒，儘管如此，生或未煮熟的水產屬於高風險食物，高危人士例如孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力較低人士應避免進食生及未煮熟的食物，以減低患上食源性疾病風險。發言人提醒市民應時刻保持個人、食物及環境衞生，以及徹底煮熟食物，以保障食物安全。

發言人亦提醒食物業員工應時刻保持雙手清潔，並經常清潔和消毒物件表面，特別是食物業店內的食物接觸面如餐廚具、外賣保溫袋、收銀台輸送帶等，以及頻密接觸點如門柄、購物車把手、水龍頭等，確保環境衞生，同時採取保持社交距離的措施。員工如患有或懷疑受到傳染病感染或出現病徵，應停止處理食物及盡早求醫。

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責任編輯：馮琪雅