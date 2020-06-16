新公務員工會就立場引誤解致歉 港府︰行動本質就是政治性罷工

▲ 特區政府發言人強調，政府絕對不會對公然違反《公務員守則》的行為坐視不理。（資料圖片）

新公務員工會號召公務員參與「罷工公投」，並稱沒有預設立場反對「港區國安法」，形容是「hashtag 惹的禍」。特區政府發言人回應指，該組織在記者會被問及公投後會有何行動時，曾提及實質罷工計劃，可見這行動本質就是一次政治性罷工以反對國家安全立法。

工會下午在社交網站發文，解釋指當初所發的帖文跟隨主辦單位的hashtag，又指相關hashtag與工會立場不同，對事件引起誤解致歉。

特區政府發言人回應指，該公務員組織15日晚公開表明參與6月20日舉行的「聯合工會行動」。「眾所周知，這是一個全港反國安法跨工會罷工公投，表態反對就國家安全立法。」發言人指，該組織在記者會被問及公投後會有何行動時，亦曾提及實質罷工計劃，可見這行動本質就是一次政治性罷工以反對國家安全立法。

發言人表示，特區政府會全力配合全國人大常委會盡快完成有關國家安全立法，履行維護國家安全的職責。認為公務員作為香港特區政府的骨幹，應堅定支持並全面配合政府。發言人指出，根據《公務員守則》，公務員不論本身的政治信念為何，必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務。強調特區政府絕對不會對公然違反《公務員守則》的行為坐視不理。

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責任編輯：林曉君