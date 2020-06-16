教育局要求中學交代跟進支援措施　鄧振強建議局方辦說明會解答填表疑難

▲ 中學校長會主席鄧振強指出，該表格列出10多個措施項目，涉及範圍廣闊，建議局方安排多場說明會解答。（資料圖片）

教育局今日（16日）向全港中學校監及校長發信，促請學校為被捕或被控學生制定個人化的長期訓輔計劃，並在9月底前提交跟進支援計劃表格。中學校長會主席鄧振強指出，該表格列出10多項措施，涉及範圍廣闊，對學界而言是「大規模的新事物」，學界對於如何填表存有許多疑問，建議局方安排多場說明會解答。

鄧振強表示，該表格列出的項目，涉及全校層面工作，包括政策與組織、德育，以及支援服務如教師培訓等，在不知道局方對學校的期望時，校方一般會對填表感到有困難。

教育局促中學就社會事件交代跟進支援措施 為被捕學生制定個人化長期訓輔方案

他舉例指「檢視及早識別、支援和轉介的政策及機制」項目，檢視受社會事件影響的學生個案，不同於過往針對有特殊教育需要（SEN）學生般有一套檢視識別工具，形容學界要理解及填寫該表格，都是一件具挑戰性的工作。

教育局亦在信中建議學校為學生制定個人化跟進方案時，可制定跨專業協作支援學生，鼓勵學校善用由社署透過非政府機構提供的「社區支援服務計劃」，鄧振強指出，過去學校一般自行聘請社工及心理學家協助處理學生個案，而教育局所指的社署社區支援，過往學界協作相對較少，建議當局多做聯繫結網工作，向學界介紹相關計劃。

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記者：馮琪雅