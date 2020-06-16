高院退休法官阮雲道辭世　律政司深切哀悼

▲ 高等法院退休法官阮雲道今（16日）早辭世，終年77年。（資料圖片）

高等法院退休法官阮雲道今（16日）早辭世，終年77年。律政司司長鄭若驊表示深切哀悼。香港中律協表示對阮雲道辭世感到不勝悲痛及深表哀悼。



阮雲道於1970年在英國獲認許為大律師，同年加入當時的律政署出任助理檢控官，其後晉升為檢控官，1974年起私人執業。阮雲道於1994年再次加入政府，並擔任刑事檢控專員直至1997年，翌年獲委任為高等法院原訟法庭法官，直至2008年退休。



本身是資深大律師的律政司司長鄭若驊表示，阮雲道多年來盡心竭力為政府和香港市民服務，在香港的刑事司法制度上建樹良多，鄭代表律政司仝人向阮雲道家人致以深切慰問。

香港中律協發表聲明中表示，對於首席榮譽顧問阮雲道與世長辭，感到悲痛及深表哀悼，並指阮雲道擔任該會的首席榮譽顧問多年， 一直以他在法律界的豐富經驗、專業知識、熱誠及提攜後輩的精神，關心關注業界發展及該會會務，並提出很多寶貴意見和建議。

阮雲道於1943年出生，其後隨家人移居香港。阮雲道出任高等法院原訟庭法官期間，處理不少案件，其中最矚目的是發生於1999年的Hello Kitty公仔藏屍案，當時3名被告於2000年審訊後，被裁定謀殺罪名不成立，誤殺罪名成立，被判處終身監禁。其中一名被告其後上訴得直，案件發還重審，梁其後承認誤殺罪，被判監18年，並於2017年刑滿出獄。

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記者：林育慧