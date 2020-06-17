【新冠肺炎】中大揭全球3成泌尿科診治延8周以上　專家憂癌症患者會被延誤確診

▲ 帶領研究的中大醫學院外科學系泌尿外科組張源津醫生憂，前列腺癌及膀胱癌患者會被延誤確診。（中大醫學院提供）

新冠肺炎突襲，加重全球醫療系統負擔。中大一項全球性調查發現，平均有28%的泌尿科門診診症服務、30%的門診檢查及相關程序，以及31%的泌尿外科手術被推遲了8週以上。帶領研究的中大醫學院外科學系泌尿外科組張源津醫生憂，前列腺癌及膀胱癌患者會被延誤確診。

中大醫學院於今年3月30日至4月7日，向1,004名來自亞洲、歐洲，美洲、南美洲、非洲，以及澳洲和新西蘭的泌尿科顧問醫生，正在泌尿科受訓的醫生和泌尿科護士等，訪問關於疫情對各地泌尿科服務造成的影響，為全球首項同類型調查。

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調查發現，對泌尿科服務的影響方面，有28%的門診診症、30%的門診檢查及31％的泌尿外科手術均延誤8周以上，而情況最嚴重為大幅削減前列腺活組織檢查和膀胱鏡檢查服務，及取消良性前列腺增生、女性尿失禁、腎結石和膀胱結石手術。

此外，有一半受訪者認為推遲泌尿科服務，會影響患者的治療和存活結果；41%受訪者表示他們任職的醫院內有工作人員感染新冠病毒，歐洲和北美洲的情況較嚴重；27%表示他們的醫療機構出現人手短缺。

張源津指，在大多數情況下，門診服務如前列腺活檢和膀胱鏡檢查被推遲，令人關注前列腺癌和膀胱癌的懷疑個案，會否因未能及時接受檢查，而被延誤確診。

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責任編輯：鄧凱文