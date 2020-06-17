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【酒店優惠】城市花園酒店推住宿激抵優惠　雙人住宿+自助晚餐+延遲退房$680

精明消費 11:05 2020/06/17

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

城市花園酒店推雙人$680住宿連自助晚餐優惠！（圖片來源：城市花園酒店）

新冠肺炎未息，大家未能到外地旅遊，不妨考慮在香港度假輕鬆一下！位於北角的城市花園酒店推出了住宿優惠，二位每晚只需HK$680，還包括自助晚餐及可延遲退房至下午3點，性價比強！

這住宿優惠「樂活體驗住宿計劃」只需HK$680（連服務費HK$748），連服務費人均HK$374，便可入住城市客房及享用綠茵閣的雙人自助晚餐，更可延遲退房至下午3點，客人可有更多時間享有酒店內的設施。

室外恆溫游泳池（圖片來源：城市花園酒店）

今次優惠也適用於星期五、六、日入住，房價也是一樣！此外，客人可入住全新裝修的城市客房，樓層為18樓至25樓，房間有30平方米，相當闊落，更設有免費迷你酒吧（單次享用）。

綠茵閣享用雙人自助晚餐（圖片來源：城市花園酒店）

有興趣的人士預訂時選擇「樂活體驗住宿計劃」，如於6月22日前預訂及入住，每間客房每次入住可免費獲贈餐酒一支。客人於2020年6月20日及21日之餐飲優惠將享用自助午餐。

記者向酒店查詢，如想一家三口享用這優惠，小童可免費入住，但不包括加床服務。而小童的自助晚餐則需額外付費$288。換言之，三人入住連服務費為$1064.8，人均$354.9。

優惠詳情：

  • 入住配備全新裝潢的城市客房
  • 每房每晚連綠茵閣成人自助晚餐2位（由晚上7時30分至9時45分）
  • 延遲退房至下午3時
  • 免費無線上網
  • 免費使用24小時健身中心
  • 免費使用室外恆溫游泳池

城市花園酒店「樂活體驗住宿計劃」

地址：香港北角城市花園道9號（炮台山港鐵站 B 出口）

預訂官網請【按此

推廣期：即日起至8月31日預訂

客房預訂一經確訂後，可致電2806 4922聯絡綠茵閣訂座。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

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