【酒店優惠】城市花園酒店推住宿激抵優惠　雙人住宿+自助晚餐+延遲退房$680

▲ 城市花園酒店推雙人$680住宿連自助晚餐優惠！（圖片來源：城市花園酒店）

新冠肺炎未息，大家未能到外地旅遊，不妨考慮在香港度假輕鬆一下！位於北角的城市花園酒店推出了住宿優惠，二位每晚只需HK$680，還包括自助晚餐及可延遲退房至下午3點，性價比強！

這住宿優惠「樂活體驗住宿計劃」只需HK$680（連服務費HK$748），連服務費人均HK$374，便可入住城市客房及享用綠茵閣的雙人自助晚餐，更可延遲退房至下午3點，客人可有更多時間享有酒店內的設施。

▲ 室外恆溫游泳池（圖片來源：城市花園酒店）

今次優惠也適用於星期五、六、日入住，房價也是一樣！此外，客人可入住全新裝修的城市客房，樓層為18樓至25樓，房間有30平方米，相當闊落，更設有免費迷你酒吧（單次享用）。

▲ 綠茵閣享用雙人自助晚餐（圖片來源：城市花園酒店）

有興趣的人士預訂時選擇「樂活體驗住宿計劃」，如於6月22日前預訂及入住，每間客房每次入住可免費獲贈餐酒一支。客人於2020年6月20日及21日之餐飲優惠將享用自助午餐。

記者向酒店查詢，如想一家三口享用這優惠，小童可免費入住，但不包括加床服務。而小童的自助晚餐則需額外付費$288。換言之，三人入住連服務費為$1064.8，人均$354.9。

優惠詳情：

入住配備全新裝潢的城市客房

每房每晚連綠茵閣成人自助晚餐2位（由晚上7時30分至9時45分）

延遲退房至下午3時

免費無線上網

免費使用24小時健身中心

免費使用室外恆溫游泳池

城市花園酒店「樂活體驗住宿計劃」

地址：香港北角城市花園道9號（炮台山港鐵站 B 出口）

預訂官網請【按此】

推廣期：即日起至8月31日預訂

客房預訂一經確訂後，可致電2806 4922聯絡綠茵閣訂座。

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責任編輯：王芷瑩