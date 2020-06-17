【跨境生復課】網傳跨境中學生發燒返學　陳朱素華紀念中學通告：6人不適請假缺席

▲ 校方指，有6名跨境生不適請假，並沒有返校。

中港跨境學童於本周一（15日）起復課，然而昨日（16日）就有傳位於粉嶺的宣道會陳朱素華紀念中學有4名中三跨境生發燒，其中一人更需坐輪椅早退。不過，校方於今日（17日）凌晨發出聲明指，昨早有5名中三及1名中五跨境學生致電回校請假，當中3人報稱發燒，而在回校的師生中，並無任何發燒、早退或嚴重不適需送院的個案。

網傳有跨境生發燒回校

昨日北區區議員林淑菁在facebook專頁指，收到街坊報料，宣道會陳朱素華中學有跨境學生出現發燒及缺席的情況，令家長甚為擔心。從家長義工組得悉，是5至6名學生發燒。

另有網上貼文指，昨日該校有4名中三跨境學生發燒，其中一人其後坐輪椅早退，有部分發燒學生於進入校門時曾被檢測出體溫偏高，其後再次量度時體溫下降，故被允許進入學校繼續上課，其後再被發現發燒。

▲ 校方今日（17日）凌晨發出通告。

校方通告：不適學生請假無返校

校方今日凌晨發出通告指，該校有22名中三至至中五跨境學生，6月16日早上共有5名中三及1名中五跨境生致電回校請假，當中報稱發燒者有3人。而已回校的師生中，並沒有任何發燒、早退、嚴重不適或須送院的個案。

校方又指，曾有學生在校因身體不適而使用輪椅，但職員多次探熱亦顯示該學生沒有發燒，放學時其不適減退故如常離校。至6月16日晚上，校方繼續跟進缺席學生的健康狀況，學生均在家休息，而校方亦沒有收到學生確診或確診人士密切接觸者的報告。

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責任編輯：林愛娜