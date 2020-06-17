【派錢1萬】21間銀行6月21日起接受申請$10000　5類帳戶不接受收款

▲ 5類帳戶不接受1萬元收款

政府將向年滿18歲香港永久性居民派發1萬元，於2020年6月21日至2021年12月31日期間接受申請，共有21間銀行參與現金發放計劃服務。以下5種銀行帳戶不能用作收款，而不同銀行的電子登記平台都略有不同，大家申請時要留意。

5種帳戶不能收款

選擇收款時，只有以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來銀行帳戶才可收款，以下5種帳戶不能收款：

信用咭帳戶

聯名賬戶

香港以外的銀行帳戶

於參與計劃之銀行的海外（或內地）分行開設之帳戶

離岸銀行帳戶

3種電子登記方法

此外，市民可透過銀行電子登記方式或書面方式登記1萬元，如透過電子登記，最快可於7月8日收款。可是，非所有銀行都提供全部3種登記方法：「網上理財服務專用網頁」、「網上理財服務流動應用程式」及「網站上登記系統」。

當中大部分銀行有齊3款登記方法，包括中銀香港、交通銀行、東亞銀行、中國建設銀行、創興銀行、大新銀行、星展銀行、恒生銀行、匯豐銀行、中國工商銀行、上海商業銀行及渣打銀行。

書面方式申請方法及時間表請【按此】

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書面申請表格5大索取地點

渣打香港3種數碼登記$10000方法

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責任編輯：陳珈希