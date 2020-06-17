【飲水思源】兩屆視后胡定欣續約TVB　跟馬國明唐詩詠《白色強人2》展三角關係

▲ 胡定欣落實與馬國明拍《白色強人2》。

兩屆視后胡定欣有傳已續約TVB，並落實會與馬國明及唐詩詠等多位視帝視后級人馬，合拍2019年「最佳劇集」《白色強人》的續集《白色強人2》。

▲ 有傳胡定欣已續約TVB。（經濟日報圖片）

胡定欣自去年播畢劇集《包青天再起風雲》後在TVB便再無存貨，而對上一次拍劇亦已是2018年的事。

久未接新劇的她早前有傳與TVB的合約將於2020年底屆滿，而去年憑電影《逆流大叔》提名金像獎「最佳新演員」的她亦被指有意外闖，先後與古天樂旗下的天下一電影公司及英皇娛樂洽談。

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加盟拍攝《白色強人2》

不過，自去年起香港因受社會運動及新冠肺炎影響，市道差令許多電影公司無戲開，反而TVB就一直有劇開拍。故此，一直期望有新劇拍的胡定欣，便傳出已續約TVB的消息，留在娘家繼續努力工作，並向傳媒承認將拍攝《白色強人2》。

▲ 有指胡定欣將與馬國明及唐詩詠合作。（《白色強人》劇照）

入行17年，胡定欣從未拍過醫療劇，亦未試過做醫生角色，所以她亦非常期待劇本，並指現在會多看與醫學題材相關的電影做足功課等開劇。

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與馬國明再演情侶

去年《白色強人》播出時，實景拍攝被觀眾讚拍攝認真，演員陣容有馬國明、唐詩詠、李佳芯及郭晉安等，馬國明亦憑此劇封視帝，位位都是視帝視后級人馬，而胡定欣身為兩屆視后，加盟拍攝亦非常有睇頭。

▲ 胡定欣與馬國明再次合演情侶。（《宮心計2深宮計》劇照）

《白色強人》中，馬國明及唐詩詠飾演夫妻，觀眾非常受落，而一直暗戀馬國明的李佳芯就為成全好姊妹而遠走他方，三角戀令人心酸。

今次胡定欣加盟都有傳會與馬國明及唐詩詠發展出新一段三角戀，是繼劇集《宮心計2深宮計》後再與馬國明演情侶。不過《白色強人》監製羅永賢就承諾不會要胡定欣做第三者，並會做一個有型有態度的醫生。

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