【總是有愛在隔離】古天樂慈善籌款片演員名單曝光　林建岳借出海洋公園萬豪酒店拍攝

▲ 古天樂聯同各大電影公司拍《總是有愛在隔離》為業畀基層籌款。

早前身為演藝人協會會長的古天樂，因為感新冠肺炎疫情的影響業界生計，聯同英皇電影將於未來兩年來推出十部港產作品外，並與各電影公司聯繫開拍抗疫電影為基層工作人員籌款。

而這個由香港十間電影公司（排名不分先後），即包括：中國星、安樂、英皇、東方、寰亞、美亞、天下一、邵氏兄弟、太陽娛樂、寰宇，再加香港電影發展局「電影製作融資計劃」等聯手合作的抗疫電影，片名為《總是有愛在隔離》。

該片拍攝已近尾聲，整個劇組共分三組同步進行，一眾台前幕後日以繼夜拍攝，務求每事做得最快最好。

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▲ 《總是有愛在隔離》分三組趕拍。（電影公司提供）

喜劇大師許冠文助陣

這次十間電影公司破天荒聯手拍攝的電影一直保持神秘感，戲名《總是有愛在隔離》也是現在才公布，至於演員陣容到今未正式透露。

不過從最新的劇照及現場花絮照中，可見演員陣容有許冠文、張智霖、張繼聰、曾志偉、錢嘉樂、陳家樂、蘇麗珊及陸永等。

據悉，其餘演員陣容將陸續曝光，電影將於暑假上映。

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▲ 許冠文、錢嘉樂參與《總是有愛在隔離》演出。（電影公司提供）

▲ 喜劇大師許冠文施展渾身解數。（電影公司提供）

除十大電影公司及政府外，林建岳博士更借出海洋公園萬豪酒店作為電影主要拍攝場地，令到整製作更順利，亦可藉此顯示大家為業界齊心付出。

劇組工作人員笑言拍攝期間炎炎夏日，在週末通常會有一大批本地遊客到酒店消費及游泳等，所以週末時他們只能夠在房間室內拍攝，但亦因為室內空調十足，反而更覺舒服。

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▲ 因為有演員穿上防護衣，由此引來誤會以為酒店疑有疫情。（電影公司提供）

可是影片拍攝時引來誤會，因片中戲情有演員要穿防護衣，結果令惹來有媒體誤會有疫情出現，實屬擺烏龍虛驚一場。

此外，由「香港演藝人協會」和「香港電影工作者總會」召喚各屬會及有心人士，發起的【香港電影工作者疫境支援計劃】，透過業界募集各方捐款為正值水深火熱的基層同業，作出支援。籌得的款項亦已由「香港演藝人協會」全數派發予電影基層人員，以解燃眉之急。

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