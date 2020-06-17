【新冠肺炎】陳肇始：婚宴擺酒場所存限制措施　賓客除進食外都要戴上口罩

▲ 陳肇始重申有關限聚令的人數規例沒有區分室內或室外。（資料圖片）

政府昨日（15日）宣布放寬限聚令至「公眾地方」的群組聚集50人為上限，不以室外或室內劃分。食物及衞生局局長陳肇始表示，會將「營業餐飲業務處所」列為獲豁免群組聚集，讓社會各界舉行不同類型宴會如婚宴等，一方面可以切合市民的需要，支持本地餐飲業僱用不同階層的員工，有關措施將於6月19日凌晨零時生效。

【限聚令放寬】餐飲業料宴會業務逐步回復正常 旅遊業界指有條件辦本地團

陳肇始表示限聚令的人數上限沒有區分室內或室外，當中婚宴擺酒的場所並不受限聚令人數所控制，因該些場所仍然屬於規例下的業務處所之一，當中亦存在限制措施，包括枱與枱之間有1.5米距離。

陳肇始指出任何的放寬措施當中並非是零風險，但她認為賓客在婚宴期間不會走來走去，而且市民除進食外以外的時間都要戴上口罩，而且從風險是有效可控的。

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責任編輯：郭家穎