【鞋底播毒】自私大媽用腳代手踩交通燈按鍵　被路人斥責無悔意：都污糟晒啦

▲ 大媽用腳代手踩「行人過路按鍵」，事後毫無悔意。

新冠肺炎疫情持續，市民也加強衛生意識。不過近日本港有一名大媽用腳踩交通燈下面的「行人過路按鍵」。有路經的司機與她論，指她不該用腳踩，而是用手按，免弄污按鍵時，大媽反駁指「個個人喺嗰度摸，都污糟晒啦！」大媽的行為被目擊的司機拍下，不少網民也斥她自私，並問「公德心跌咗喺地？」根據美國早前一項研究，鞋底細菌比廁所多3倍！

近日網上傳出一段影片，一名司機駕駛期間，目睹一名大媽等待過馬路時，提起左腳，踩在「行人過路按鍵」上。司機停車向大媽表示「用手架，唔係腳唔得架，用腳整污糟架！你整污糟咗嗰度呀，第二個係咪摸你腳板底呀？」大媽指著行人過路按鍵，回覆司機：「個個人喺嗰度摸呀，都污糟晒啦！」

當司機與她理論，表示「咁你都唔係用腳去踩架？第二個摸咁點呀？下一個摸咁點呀？」大媽繼續反駁，期間用手整理口罩，司機斥：「你唔使戴口罩啦，使乜戴口罩啫，你咁污糟！」

當司機追問「第二個摸落去咁點呀？」，大媽態度依舊，並說「關你咩事？」當發現司機正在拍片時，大媽隨即從手袋取出手機，欲反拍司機。影片一出，網民均斥責大媽的行為太過份、無公德心，同時有人指司機罵得好。另有網民戲稱大媽「練金剛腿呀？」

美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍

美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦教路，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1:99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

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責任編輯：王俊賢