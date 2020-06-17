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【北京疫情】澳門對所有入境前14天內曾到北京的人士　實施14天醫學觀察

社會 10:39 2020/06/17

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澳門當局加強對北京入境旅客的防疫措施。（資料圖片）

北京疫情反彈，澳門新型冠狀病毒感染協調中心表示，鑑於北京將重大突發公共衛生事件三級應急響應上調為二級，衞生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第14條的規定，在今日（17日）12時起，對所有在入境前14天內曾經到北京的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察。新型冠狀病毒感染協調中心提醒市民，違反者除可能依法承擔相應的刑事責任外，可被採取強制隔離的措施。

【新冠肺炎】陳肇始：婚宴擺酒場所存限制措施　賓客除進食外都要戴上口罩

另外澳門氹仔客運碼頭往返香港機場特別渡輪服務今日 (17日)起運作，首班船早上 7時開始接受登船，有關渡輪服務至7月 16日，港澳每日開出兩班，分別於上午 9時和晚上7時會由澳門開往香港，下午 2時和晚上11時則由香港開往澳門。旅遊局早前表示，經兩地衛生部門評估，渡輪上的工作人員在兩地都不須隔離，而衞生部門已向相關人員發出詳盡的指引。

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責任編輯：伍瑋瑋
 

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