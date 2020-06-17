【人生哲理】不要死命去討好別人 李韡玲：這是對自己的傷害

▲ 死命去討好別人，其實是傷害自己。

吾友Diana在電話那一頭長長歎口氣說：「我們分手了。」我的答案是：「好吖。」Diana又問：「你不問原因？」哎喲，我說，情場如戰場，未到結婚一刻，大家都在考量對方，不是你飛我就是我飛你。我跟Diana說：「一定是你飛人。」

誰願意做被飛的那一個？不管詳情如何，Diana聽來會舒服好多。於是，她輕聲說自己這兩年來一直不快樂，因為低聲下氣的那一個永遠是她自己，她想盡辦法去討好他，但他從不當她一回事。還未結婚已經這個樣子，我有次打趣說她：「前途堪虞喎！」

精神科醫生說，我們不管在甚麼情況下，都不要死命地去討好別人，這是對自己的一種傷害，不論心或身。人生短短幾十年，千萬別隨便浪費時間，光陰過去了就再不回頭了，應當抓緊時間做有意義的事。我跟Diana說，分手了就分手了，不要讓自己又活在過去，要乾淨俐落一點。你這邊仍在戀戀不捨，他那邊已經只見新人笑了。

完結了一段關係，就讓自己勇敢地面向新生，不要怕改變，許多人因為害怕改變所以忍，而且變得因循，這是慢性自殺。

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