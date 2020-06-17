【新冠肺炎】隔離病房「清潔姐姐」拖地至背脊濕透　女兒買餸菜煮飯成最佳回饋

▲ （醫管局影片截圖）

疫情期間，不少醫護仍然要緊守崗位，每日在高危環境下工作，醫管局今日（17日）於社交平台分享隔離病房「清潔姐姐」劉鳳葵的故事，愛笑的劉鳳葵是一名「清潔姐姐」，在東區尤德夫人那打素醫院任職三A級運作助理已有６年時間。疫情爆發後，她曾於隔離病房負責環境清潔，包括清潔隔離病人的病室、洗手間、走廊以及醫生房等，工作雖辛苦，但家人的支持成了她最好的回饋。

▲ （醫管局影片截圖）

隔離病房清潔工作勞動 難抵清潔劑氣味

疫情期間，當身處隔離病房工作時，劉鳳葵及其他清潔工則必須在工作服之上，再穿著全套個人保護裝備，包括N95呼吸器、帽、手套及保護衣。當中的清潔範圍包括病房中的縛位、櫃子及椅子等等，還要用力拖洗地面。鳳葵個子嬌小，不論推著清潔車走動、舉起拖把抹窗，抑或用毛巾抹遍病房及走廊，每項工作都是體力勞動，叫人十分辛苦，

熱，好熱，因為我們要用力拖地，所以背脊濕透了。抵受難聞清潔劑氣味，但正因為有這清潔劑，才可以保持醫院環境衞生。

不過她坦言覺得「清潔姐姐」的角色重要，全因清潔的質素可為病人及同事帶來安全感，又認為清潔的環境可以使病人居住得更為安全。

▲ （醫管局影片截圖）

回家覺女兒有所長大 家人下廚成最好的回饋

劉鳳葵提到起初家人得知她要到隔離病房工作時十分緊張，都吩咐她要好好保護自己，同時又會覺得無法回家，連「住家飯」也不能吃。但她認為擔當起這樣的工作，就要謹守自己的崗位，要為市民及病人服務。她又笑說現時回家後都不想再拖地，指在經過隔離，離家14天後發現女兒有所長大，會幫手做家務。

▲ （醫管局影片截圖）



當多數人認為在病房工作並非樂事，但令她印象至深的，是隔離回家後，女兒立刻買菜煮飯給她吃，丈夫亦幫忙下廚。劉鳳葵認為這是她最好的回饋。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎