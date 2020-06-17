【絕世好奶奶】婆媳相處猶如親生母女　新抱曬奶奶送豪宅：嫉妒嗎？

▲ 奶奶買豪宅只寫新抱名。

婆媳關係一向是世紀難題，然而有婆媳卻親如母女，奶奶甚至在兒子婚前就以新抱名義買了一幢豪宅，更認為娶新抱買房子是很正常的事，而新抱也拿著房產證炫耀：「嫉妒嗎」。

內地藝人麥迪娜和丈夫姜潮婚後育有一子，近日夫婦就帶同姜媽媽上實境節目《婆婆和媽媽》，麥迪娜和奶奶關係非常親密，互動猶如親生母女。在最新一集節目中，麥迪娜與奶奶外出遊玩，而姜潮就在家中照顧孩子。

▲ 家裡的空間非常寬敞。（影片截圖）

奶奶買樓送新抱

兩婆媳返回舊家，奶奶找出新家的房產證，上面寫著「麥迪娜買買提單獨所有」。原來早於與姜潮結婚前，奶奶就已買入新房，更只寫了新抱的名字。

▲ 麥迪娜曬房產證。（影片截圖）

麥迪娜拿著房產證在鏡頭前炫耀，

這是我婆婆（奶奶）給我買的房子，幸福嗎～嫉妒嗎～

▲ 客廳成為孩子遊樂場。（影片截圖）

麥迪娜名下的豪宅位於北京，空間大到可以在家中翻滾、奔跑，裝修亦非常高級，並有大露台。雖然奶奶認為，娶新抱買房子是很正常的事，但麥迪娜仍滿足表示，「好像不是所有的婆婆（奶奶）都這樣吧！」

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責任編輯：王明芳