【DSE放榜準備】團體設青年職學平台支援DSE考生　以手機程式解答放榜後升學就業疑難【內附連結】

▲ 平台現招著上屆大專生加入支援今屆DSE考生。(機構提供)

香港中學文憑考試（DSE）將於下月22日放榜，在疫情影響下，面對升學及就業的抉擇，考生對往後的出路難免會感到壓力。聖雅各福群會去年推出的「I am...」的「恒生—聖雅各福群會青年職學平台」，邀請上屆文憑試的同學報名加入「DSE！考生！應援團」，望以過來人身分提供意見，協助學生更清晰了解的發展方向，為放榜作多方面準備。該項服務費用全免，只須上到青年職學平台網址登記，便可用手機全天候向過來人詢問。

平台集合不同行業的「職學達人」，在DSE前後期間，為學生配對一名達人，以手機程式，指導青年升學及就業的疑難；而平台因應放榜，6月起招募一年級大專生加入「DSE！考生！應援團」，以達人身分，為考生提供放榜升學及就業資訊分析和指導，協助他們更清晰了解的發展方向，為放榜作多方面準備，而現時加入的大專生達人有50名。

▲ 現時考生也同時面對院校的個人面試，平台上刊載文章包括衣著參考。(機構提供)

聖雅各福群會表示，現時所有合資格的「DSE！考生！應援團」成員，全都經過嚴格的面試及培訓，他們希望達人能分享他們身為一個過來人的經驗和選科心得，讓考生及早掌握最新升學就業資訊，以為放榜作合適的部署。此外，該會因應今屆考生壓力，會在7月進一步邀請不同的名人、KOL和職學達人拍攝DSE 打氣短片，以及於社交媒體上舉辦直播，分享有關放榜的準備和升學就業資訊，及特別為考生製作 Whatsapp 打氣貼紙。

▲ 現時考生也同時面對院校的個人面試，須準備充足。(機構提供)

聖雅各福群會也定期提供不同關於本地升學、外國留學、生涯規劃和就業分析的訪問文章。因為疫情影響，現在多數考生會在家面試，平台為支援他們在選科及應試上，作多方準備，現已上載上有關應對大學面試的衣著、zoom interview模式、準備文件等文章，供考生參考。最新資訊留意青年職學平台發佈。

記者：Lily