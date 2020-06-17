滙豐攜手港人抗疫 為基層提供食物援助

新型冠狀病毒疫情來襲，嚴重影響社會經濟活動，不少市民更面臨失業問題，突然陷入經濟困頓。早前報導提及，滙豐宣布捐出6,000萬港元抗疫，除了透過「滙豐香港社區夥伴計劃2020」及「共建安全社區助基層」來促進社區共融和捐贈防疫物資外，還包括提供食物援助和津貼予基層人士，惠及全港60萬人。

助惜食堂向基層送暖 捐贈60,000份食物包

為滿足市民的三餐溫飽，滙豐透過其長期慈善合作夥伴惜食堂的「食物支援項目」，向5,000名基層人士提供連續12星期的食物援助，總共60,000份食物包。另外，滙豐亦向1,300戶低收入家庭送贈總值156萬的超市現金劵，幫助他們應對購買日常生活必需品的開支。此外，項目更提供津貼予協助派發食物包的基層人士，以及特別應急基金予受影響的家庭，以緩解他們經濟的困境。

惜食堂創辦人董愛麗表示：「感謝滙豐一直非常支持惜食堂，讓我們可以於疫情下，繼續向惜食堂服務使用者提供食物支援，每星期派發食物包及速凍膳食給予有需要人士，包括貧窮長者和基層家庭，希望他們不需每天都到派飯點，亦能得到食物援助。」同時，有賴去年由滙豐資助成立的「豐膳坊」食物製造廠，致使惜食堂能夠以「速凍技術」製作飯餐，解決因疫情關係而未能供應熱飯餐的問題。

▲ 滙豐資助惜食堂的「食物支援項目」，為基層社群提供總共60,000份食物包。

聖雅各福群會擴大食物援助 5,000名受影響人士獲發食物包

為了讓支援能滲透在更廣泛的社區層面，滙豐同時大力支持另一家友好夥伴機構 — 聖雅各福群會的「FOOD-Connect 區區開飯」項目，透過他們旗下、首個結合科技和數據分析來提供食物援助的FOOD-CO 平台，向全港5,000名受疫情影響人士派發食物包，以解決他們當前的困頓。每份食物包均包含足夠兩至三周份量的主食（例如米、麵、燕麥片）和罐頭，以及價值400港元的電子餐券。

聖雅各福群會透過不同服務機構的平台，包括學校和教會，派發這些食物包予有需要人士，務求減輕他們在疫情下的沉重負擔。聖雅各福群會總幹事李玉芝表示：「我們感謝滙豐支持『FOOD-Connect 區區開飯』項目，透過FOOD-CO機構的社會服務夥伴及網絡，為全港18區5千名受疫情影響的人士提供短期食物援助，希望減輕他們的經濟壓力，解決燃眉之急。」

無論是順境或逆境，滙豐過去155年來一直與香港並肩而行。正值當前抗疫防疫之急，滙豐透過慈善機構向社會上的有需要人士捐贈總共65,000萬個食物包，藉此舒民解困，攜手社群渡過艱巨時刻。

▲ 聖雅各福群會旗下的「FOOD-Connect 區區開飯」項目在滙豐的支持下，向5,000名受疫情影響人士贈予食物包。

（資料由客戶提供）