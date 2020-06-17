【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場　海水全是排泄物寄生蟲泛濫成災

▲ 德媒直擊挪威三文魚養殖，海水骯髒不已寄生蟲泛濫成災。

很多港人喜愛吃魚生和壽司，其中三文魚是不少人的至愛。不過近日有外國媒體揭發，挪威三文魚養殖場環境骯髒，大量三文魚擠在充滿排泄物的海水，身上出現潰爛的傷口，而且寄生蟲泛濫成災。

據德法公共電視台（ARTE）6月14日報道，2018年全球養殖三文魚死亡數量超過5000萬條，為了釐清原因，電視台派記者前往三文魚出口大國挪威進行調查。在當地的北部海域，幾乎每個養殖場都有上萬條三文魚，記者深入其中一個養殖場，發現養殖場環境惡劣，大量三文魚擠在水池中，「魚因為擁擠而喘不過氣」。

另外，養殖三文魚的海水水域充滿排泄物，許多三文魚因而生病，身上滿佈如手掌般大的傷口，而且有俗稱「魚蝨」的寄生蟲，部分三文魚變成體型呈S字型的「畸形魚」。

報道又提到，人工養殖的三文魚會威脅到野生三文魚生存。每年約有18.3萬條養殖三文魚逃離養殖場游到海洋，牠們會與野生三文魚爭奪食物，更會將魚蝨傳染給牠們。

北京切三文魚砧板驗出病毒

北京新冠肺炎疫情反彈，切三文魚砧板驗出病毒後，連續5日來新增106宗本土病例，北京大批市民聞三文魚色變，多家超市下架三文魚。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良6月16日於電台節目表示，海產若不衞生則容易受污染，又提醒處理三文魚得等海產的從業員應注意好個人衞生，載上口罩及常洗手，清潔好砧板等相關用具，因應刺身及海產類容易被污染，

建議年齡高以及身體抵抗力差的人士，在情況未明朗時應暫時停止進食刺身類食物，煮熟食始終會較安心。

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責任編輯：羅嘉欣