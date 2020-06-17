「創造共享價值」- 富通保險 x 聖雅各癌症病人支援計劃

創造共享價值（Creating Shared Value，CSV），其概念是企業於營運和發掘新商機的同時，又能解決社會問題，是近年很多企業積極推動的發展方向。隨着富通保險有限公司（下稱富通保險）早前成為新世界集團成員之一，亦見其緊貼集團一直提倡的CSV理念，於早前聯同聖雅各福群會「惠澤社區藥房」推行癌症病人支援計劃，以紓緩病人及其照顧者的經濟負擔和壓力。與此同時，富通保險客戶亦可參與計劃，一同創造商社共贏。

全面支援基層腸癌或胃癌病患者

富通保險早前推出嶄新「e步通」健康服務平台，就常見之門診腸胃鏡手術，為客戶提供一站式全新體驗。通過腸胃鏡手術作預防性檢查固然重要，但若然不幸患病，尤其基層市民，抗癌期間的需要亦十分值得關注，推行癌症病人支援計劃是希望以正能量幫助更多基層腸癌及胃癌病患者勇敢抗癌，他們可透過計劃獲得應急現金資助，藉以減輕即時的經濟負擔。

凡於2020年6月1日至2021年5月31日期間，持有富通醫療保單的客戶進行門診腸胃鏡手術，富通保險會就每宗門診腸胃鏡手術的理賠個案捐贈港幣1,000港元予「富通保險 x 聖雅各癌症病人支援計劃」，以幫助更多基層腸癌及胃癌患者。計劃內容除現金資助外，更會餽贈癌症治療專用營養包給病患者，以改善體質並提高他們的生活質素。同時透過籌辦不同的活動，紓緩病患者和照顧者的生活壓力。

▲ 富通保險聯同聖雅各福群會「惠澤社區藥房」推行癌症病人支援計劃，以紓緩病人及其照顧者的經濟負擔和壓力。

一站式安排門診腸胃鏡手術

除了關顧癌症患者，富通保險也致力為客戶的健康把關，就如剛啟動的「e步通」健康服務平台#，就門診腸胃鏡手術為客戶提供一站式健康管理服務。首先，富通客戶可先透過「富通在線」App上之「e步通」健康服務平台搜尋網絡醫療機構及專科醫生資料，並即時跟據所持有保單之保障額估算自付金額，讓客戶更有預算。選定專科醫生後，更可透過理財顧問預約門診腸胃鏡手術之首次專科會診，並同時於App內查閱預約進度。

另外，富通保險攜手與港怡醫院和仁山優社高清腸胃內視鏡中心推出獨家增值服務，於推廣期內（即日起至2020年12月31日）合資格富通保險客戶於上述醫療機構進行門診腸胃鏡手術，可享「免費貴賓室升級服務」*。另外，仁山優社高清腸胃內視鏡中心更於手術當天為合資格富通保險客戶提供「免費專車往返接送服務」*，點對點接送，實在貼心。

富通保險隨着加入新世界集團，秉承集團堅決履行企業社會責任的理念，進一步落實CSV，可見未來的發展方向更着眼較長遠的社會需求，實現具有前瞻性企業與社會互動下的雙赢。

富通保險「e步通」健康服務平台網頁：https://www.ftlife.com.hk/healthmanager/e-connect-health-platform/index.html

聖雅各福群會 - 惠澤社區藥房網頁：https://charityservices.sjs.org.hk

^預計受惠之基層患者人數約250名，需通過聖雅各福群會之經濟審查

*增值服務受條款及細則約束，詳情請參閱「e步通」健康服務平台門診腸胃鏡手術小冊子

#有關「e步通」健康服務平台門診腸胃鏡手術詳情，請參閱「e步通」健康服務平台門診腸胃鏡手術小冊子。

(特約專題)