【High Tea時光】170元歎中環酒店鹹甜點下午茶　可嘗豬肉炸春卷黑松露香腸三文治

▲ 中環石板街酒店的The Envoy推出全新下午茶，每位只需170元便可吃到多款美食。(相片由餐廳提供)

香港新冠肺炎疫情趨緩，位於中環石板街酒店內的The Envoy推出全新下午茶，每位只需170元，套餐包括8個鹹點及6個甜點選擇，餐廳模仿傳統港式茶樓以「點心紙」方式供客人下單，客人可隨個人喜好選擇一共6款鹹甜點。



下午茶以高貴型格兼備的藍綠色陶瓷盤奉上，散發著優雅的殖民地氣息，客人於舒適的環境片刻逃離鬧市煩囂，愜意品嘗下午茶。

▲ 下午茶以藍綠色陶瓷盤奉上，優雅又具型格。(酒店提供相片)

下午茶的的創新鹹點，包括「Auntie’s Netted Pork Spring Roll」， 金黃酥脆的豬肉炸春卷十分香口，還有「Spicy Sambal Popcorn Shrimp」，這款香脆辣炸蝦是餐廳的招牌點心；另一款的「Parma Ham & Truffle Salami Sandwich」，其實是迷你三文治，以意大利巴馬火腿及黑松露意大利香腸作餡料，佐以番茄及青瓜絲，味道充滿層次感。

▲ 餐廳環境舒適，氣氛寧靜，閨密來食下午茶就最適合不過。(相片由酒店提供)

甜點方面，則有鮮艷亮麗的「Pandan Chiffon Roll」，濃濃的椰醬配上斑蘭葉的淡淡芳香，口感鬆軟；「Malaysian Coconut Mango Macaroon」以一絲絲的椰子肉製成，是馬來西亞的傳統甜點。 下午茶當然少不了英式提子鬆餅，配上果醬及奶油味道更香濃。

地址：中環皇后大道中74號中環石板街酒店3樓

電話：2169 3311

價錢：$170/位

下午茶供應時間：周一至五下午3pm-5:30pm、周末及公眾假期4pm-5:30pm

記者：楊樂天