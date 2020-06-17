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【喜劇之王】周星馳再按天價豪宅套現　星爺6000呎大宅坐擁維港全景　

娛樂 12:06 2020/06/17

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受疫情重擊影業蕭條，周星馳再按天價豪宅套現。

新冠肺炎疫情令全球經濟重創、百業蕭條，電影院早停業同時電影業全面停工，影視行業面臨巨大的打擊。最近有報指，持有上市電影公司比高集團的周星馳，把位於太平山普樂道的天價豪宅再度承按套現。

星爺周星馳除了是位著名的演員和導演外，更手持電影製作上市公司比高集團，更是圈中有名的炒樓王，投資眼光獨到，曾於2004年以2.1億購入尖沙咀加連威老道一個地舖，於六年後以3.2億轉售，狂賺1.1億元港幣。

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星爺在物業投資方面非常得心應手。（經濟日報圖片）

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星爺擁物業天比高

而星爺擁有最高價位的物業，相信就是位於太平山頂普樂道、以「天比高」名命的地皮上的四座洋房。

於2004年，星爺與菱電集團合作，以3.2元購入該幅地皮，並向政府申請，將上址物業改建成四幢獨立洋房，分別是普樂道10號、12號、16號以及18號。

天比高四幢豪宅平均接近6000呎面積，設有巨型花園及泳池，坐立太平山頂之上飽覽維港全面景色，絕對是豪宅中的豪宅。

其中一幢洋房以天價八億售予內地富豪。（經濟日報圖片）

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物業一拆四

其中普樂道10號屋於2011年，以8億港元高價出售予內地富豪徐穗宣，當時呎高價達9.6萬港幣，更成為香港最高五宗天價豪宅交易之一。

另外兩幢16號及18號早於2009年已售出，分別作價3.5億及3億元，三幢豪宅承惠14.5億元，而剩下的普樂道12號，星爺則留作自住用途。

據悉多年來均有不少買家出價，但星爺卻未被打動。

圖右的獨立洋房為星爺自住的樂道12號。（經濟日報圖片）

普樂道12號屋，星爺於2011年曾經按押於匯豐銀行套現，及後於2019年已贖回。

最近於土地註冊處文件中顯示，該物業於3月13日再度進行按揭，承按銀行為美國國家銀行資金背景的摩根大通銀行JPMorgan Chase Bank。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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