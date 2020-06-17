【離開大台】74歲雪妮結束無綫23年賓主關係　《踩過界II》《食腦喪B》成告別作

▲ 雪妮與TVB無綫23年賓主情。

現正在重播的《天涯俠醫》內有甘草演員雪妮（本名熊雪妮）演出，不過現年74歲的TVB「御用女俠」雪妮，在上月巳約滿離巢，她的名字巳在無綫藝員表上落架，雪妮正式與大台結束23年賓主之情。雪妮有份參演而仍未播出的TVB劇包括《唐人街》、《大步走》、《踩過界II》和《食腦喪B》。

雪妮為香港著名的粵語電影演員，年幼因家貧，很早便在片場打滾賺取外快，1962年，未夠18歲的雪妮被仙鶴港聯影業公司相中並簽約正式出道。

早年參與多套武俠粵語片演出，奠定粵語片的首席武打女星地位。

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▲ 雪妮出席《踩過界II》記招。（《經濟日報》照片）

粵語片著名打女

雪妮與當年小生曾江是最佳拍檔，合作多套武俠電影如《雪花神劍》、《天劍絕刀》。

在1966年，她主演唱的電影《女黑俠木蘭花》更成電影生涯的代表作。入行7年，雪妮已參40多部電影演出，事業如日方中。

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▲ 雪妮是60年代當紅打女。（網上圖片）

未婚懷孕急流勇退

1969年，雪妮嫁著名武師出身的唐佳，有指當年是女方倒追男方，二人在片場中朝夕相對，雪妮發現唐佳是「極品好男人」，工作認真又不會口花，和女生說話還會面紅。

「前衛」的雪妮更與唐佳奉子成婚，為了愛情，雪妮在24歲時急流勇退，和丈夫移民到加拿大，二人育有兩子。

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▲ 據悉當年由雪妮主動追唐佳。（網上圖片）

待孩子長大後，雪妮才回到香港回歸幕前，並在1997年與TVB簽約，於電視界復出，而唐佳亦多次被拍到伴隨雪妮工作，每次都會帶備湯水、替雪妮照料隨身物品，二人成圈內人人稱羨的模範夫妻。

唐佳曾於訪問中自嘲是「阿四」，而雪妮亦笑謂：「他是保鑣、經理人、阿四，但我還是叫他做老公。」

▲ 雪妮與唐佳十分恩愛。（《經濟日報》照片）

俠女再度發威

憑早年在電影圈的功架，再次回歸幕前的雪妮很快入屋，經常在劇集中飾演潑辣媽媽、奶奶等角色，入型入格。

於2013年雪妮獲無綫頒發「傑出演員大獎」，同年獲獎的藝人還有韓馬利、安德尊、馬海倫及劉江。

▲ 2013年獲頒傑出演員大獎。（影片截圖）

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