【離開大台】74歲雪妮結束無綫23年賓主關係 《踩過界II》《食腦喪B》成告別作
現正在重播的《天涯俠醫》內有甘草演員雪妮（本名熊雪妮）演出，不過現年74歲的TVB「御用女俠」雪妮，在上月巳約滿離巢，她的名字巳在無綫藝員表上落架，雪妮正式與大台結束23年賓主之情。雪妮有份參演而仍未播出的TVB劇包括《唐人街》、《大步走》、《踩過界II》和《食腦喪B》。
雪妮為香港著名的粵語電影演員，年幼因家貧，很早便在片場打滾賺取外快，1962年，未夠18歲的雪妮被仙鶴港聯影業公司相中並簽約正式出道。
早年參與多套武俠粵語片演出，奠定粵語片的首席武打女星地位。
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粵語片著名打女
雪妮與當年小生曾江是最佳拍檔，合作多套武俠電影如《雪花神劍》、《天劍絕刀》。
在1966年，她主演唱的電影《女黑俠木蘭花》更成電影生涯的代表作。入行7年，雪妮已參40多部電影演出，事業如日方中。
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未婚懷孕急流勇退
1969年，雪妮嫁著名武師出身的唐佳，有指當年是女方倒追男方，二人在片場中朝夕相對，雪妮發現唐佳是「極品好男人」，工作認真又不會口花，和女生說話還會面紅。
「前衛」的雪妮更與唐佳奉子成婚，為了愛情，雪妮在24歲時急流勇退，和丈夫移民到加拿大，二人育有兩子。
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待孩子長大後，雪妮才回到香港回歸幕前，並在1997年與TVB簽約，於電視界復出，而唐佳亦多次被拍到伴隨雪妮工作，每次都會帶備湯水、替雪妮照料隨身物品，二人成圈內人人稱羨的模範夫妻。
唐佳曾於訪問中自嘲是「阿四」，而雪妮亦笑謂：「他是保鑣、經理人、阿四，但我還是叫他做老公。」
俠女再度發威
憑早年在電影圈的功架，再次回歸幕前的雪妮很快入屋，經常在劇集中飾演潑辣媽媽、奶奶等角色，入型入格。
於2013年雪妮獲無綫頒發「傑出演員大獎」，同年獲獎的藝人還有韓馬利、安德尊、馬海倫及劉江。
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撰文 : TOPick柴犬出動