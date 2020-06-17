【專訪】感染戊肝病毒大鼠多來自觀塘及黃大仙區　港大專家薛達：已成為風土病

▲ 薛達相信人類感染大鼠戊肝已成風土病，推算不足1%港人已感染。（湯炳強攝）

本港兩年前首現人類感染大鼠戊肝，至今已錄得至少10宗確診個案，港大專家研究多年仍未能確定傳播途徑。港大微生物學系臨床助理教授薛達接受TOPick專訪表示，目前可以肯定的是，本港源頭不止一個，並證明了人類感染大鼠戊肝病毒已成本港的風土病，推算不足1%港人已感染。港大正研針對大鼠戊肝作抗體測試，盼兩年後可在社區進行普查，了解此症普遍程度。

兩年10確診 料源頭不止一個

港大微生物學系在2018年9月，公布本港出現全球首宗人類感染大鼠戊肝病毒個案，連同今年錄得兩宗確診個案，短短兩年多已發現10人確診受感染，另有一人屬無徵狀帶病毒者。港大團隊與食環署合作，至今就186隻於12區檢得的大鼠進行檢測，亦發現有7隻帶有大鼠戊肝病毒，佔3.8%。

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薛達指出，帶毒病鼠大多來自觀塘及黃大仙區，惟觀塘大鼠樣本檢出的病毒基因排序，與黃大仙及九龍城確診患者的病毒不盡相同，相信並非感染源頭，相反黃大仙的大鼠樣本則與患者病毒基因脗合，料屬患者感染源頭。

▲ 港大微生物學系前年發現全球首宗人類感染大鼠戊肝個案，微生物學系講座教授袁國勇（右）當時聯同臨床助理教授薛達（左）見傳媒講述有關個案。（經濟日報資料圖片）

至於現時確診個案是否病鼠同源，薛達表示，本港至今找到3個人類大鼠戊肝病毒分型，而今年確診患者所帶的病毒，仍與兩年前確診個案屬同一分型：「屯門及黃大仙病人（病毒）都爭幾遠，太短時間有兩個不同病毒，會覺得是兩患者源頭不同，應該香港不同地區都正發生相同情況。」

薛達直言，相信人類感染大鼠戊肝已成風土病，推算不足1%港人已感染，「亦可能數千人中就有只數人有感染，已算是相對高比例，證明社區有病毒存在。」港大上月再與食環署合作，將在各區捉來的大鼠轉交港大化驗，以了解其帶毒情況。

港大盼作社區普查 研普遍度

港大團隊正就人類感染大鼠戊肝研究新抗體測試或基因測試，盼未來作大型普查，以掌握社區曾感染病毒的人數。薛達透露現時針對大鼠戊肝的抗體測試已有進展，料可於1、2年後可展開調查，同時亦正研究疫苗，由源頭至預防都有應對計劃。

他提及，步入夏天後不排除個案趨增，現時只知大鼠感染戊肝病毒後僅有輕微徵狀，或於鼠群間出現爆發，但如何進一步感染人類仍然未明，推斷或經由接觸受污染的環境或食物而傳播，籲市民需保持個人環境衞生、徹底煮熟食物等，避免感染。

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記者：陳正怡