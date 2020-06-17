【育兒心得】與孩子計劃巴士之旅　父子同行發掘生活樂趣

▲ 父子同行發掘生活樂趣。（iStock圖片）

父母和親朋想給男孩子選購玩具作禮物時，大多認為玩具車是不錯的選擇，結果，小男孩都會有玩具車，然後便大有機會喜歡玩具車，而那亦常是男孩子與父母互動的好幫手。

有一個男孩由喜愛玩具車開始，到愛上了巴士，有天說長大後要做巴士司機。於是他爸爸每逢假日便棄用私家車出行，改為跟兒子坐巴士，投其所好。

每星期一趟，由家中出發，走路或乘車到達要找的巴士站，然後乘坐選好的巴士路綫到達終點。父子在事前作規劃，早一天便選好目的地，第二天便按規劃出行。

這種親子活動讓孩子透過事前一起參與，在爸爸身上學習，汲取智慧。

這個父親在巴士上跟孩子聊天，透過沿途看見的風景和事物，一點點講解給孩子聽，說說故事，解答疑問，豐富孩子的常識。

一天結束，男孩耳聽目聞都十分豐富，得益不少。接着下來的幾天，他會畫圖作記錄，把路綫圖完成後便給媽媽講解，跟媽媽說一遍經歷，笑談有趣的事，到周末又再規劃旅程。現在，滿足的巴士之旅後，是一家三口行山遠足之樂的開始。

想一直可以與孩子同行，自幼便要建立起可以與孩子同行的生活樂趣，即使孩子日後長大獨立了，也能成為一扇互動的門，可以相約同行，聊天談心。

文章原刊於《晴報》專欄「8A媽咪」。

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撰文：張嘉雯 《4Q教子情式》作者