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【專訪】感染大鼠戊肝用藥非百分百有效　專家指人口密集將令新疫症趨頻

社會 11:56 2020/06/17

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薛達認為與世界人口趨增、動物生存空間趨小等有關，病毒更易跳入人類，預告未來新疫症只會愈來愈多。（經濟日報資料圖片）

本港至今10人確診感染大鼠戊肝病毒，其中一人透過利巴韋林治療康復。港大專家稱，大鼠戊肝感染以年長或長期病患者較高危，即使處方利巴韋林亦未必百分百有效，病毒或留於患者體內，數年後對肝臟造成慢性損害。

本港過去兩年確診大鼠戊肝的10人，全部都有長期病患，逾半數屬65歲或以上長者。港大微生物學系臨床助理教授薛達亦稱，大鼠戊肝感染者多以長者或長期病患人士高危，一旦感染後將成慢性肝炎，需要以藥物治療。

利巴韋林治療 非百分百有效

他表示，過去曾有一名大鼠戊肝患者接受利巴韋林治療後康復，另有病人仍正接受治療，暫未知治療效果，惟已預計非百分百有效，「人類戊肝用利巴韋林（治療）都有3、4成無效，相信大鼠戊肝都一樣，如抵抗力好的病人，處方少少藥可以好快清到病毒。」

不過薛達指，抵抗力弱的病人亦有機會未能完全清除大鼠戊肝病毒，病毒留於體內數年後，或對肝臟造成慢性損害，出現慢性肝炎、肝纖維化，甚至影響肝功能等後遺症。

不論是大鼠戊肝，以至近日新冠肺炎，新興病毒都由動物跳入人類。薛達認為與世界人口趨增、動物生存空間趨小等有關，病毒更易於動物間傳播，更大機會跳入人類，而人口密度愈來愈高，病毒適應人的機會就更大，預告未來新疫症只會愈來愈多。

【專訪】感染戊肝病毒大鼠多來自觀塘及黃大仙區　港大專家薛達：已成為風土病

記者：陳正怡

大鼠戊型肝炎 肝炎 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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