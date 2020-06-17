【復課爭議】復課返半日學孩子壓力減　港媽倡全面推行︰全日制係虐待兒童

▲ 大部分學校復課後只上半日課，不少港媽認為孩子返半日後，身心比之前健康，希望可以全面重推半日制。

全港學校已分階段復課，大部分學校都只返半日，引起一班港媽熱議學校重新推出半日制的可行性。不少港媽認為，小朋友現在放學回家比以往開心，下午做完功課有足夠休息；又人更直斥，全日制是虐待兒童，但明白有家長需要，故最好像幼稚園般，讓家長有得選半日或全日校。

有港媽在網上討論區「親子王國」發帖文「真心覺得以後半日制仲開心」，引起一班港媽就半日制表達意見，一面倒贊同半日制對子女的身心發展較好，現在回家吃午飯後就做功課，有時間休息玩耍，有讀中學的子女也說半日好正，寧願星期六返多日學，「最緊要半日」。

港媽回想以前返學都是半日制，但沒有影響到教學質素，她們理解當初教育局改全日制的原意，主要是為雙職家長著想，希望下午課程以課外活動及做功課為主，但結果學校都用作教書，變相更多功課。

問題係全日拎晒嚟教書，功課又多……放3點幾，回家仲要做功課、溫習，當然攰到爆！

朝7午4慘過大人返工

有港媽更直斥，全日制根本是虐待兒童，細細個就朝7午4，回家還要溫書做功課，慘過大人返工，「香港學生好慘」。

不過，有人指出中學科目較多，返半日難以教完課程，建議只有小學半日制，中學維持全日制，並指不少小學為了「填滿」全日，中英數孖堂上，其實一堂已足夠教完。

應強制下午不能教書

大部分港媽都認為，現時是一個好時機試行半日制的成效，建議讓家長可選半日制或全日制學校，滿足不同家長需求，但全日制學校亦應強制下午不能教書，只可做功課或課外活動，否則會令全日制學校變成催谷學校。

咁放學就真係放學，返到屋企可以休息/玩/睇電視，咁樣對大家都好。

有人笑稱，想催谷孩子的家長可自行下午補習加操，「啲家長可以自己谷飽去」、「補習社會好好生意」。

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責任編輯︰林綺玲