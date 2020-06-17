【對抗風癩】壓力冷熱溫差可誘發蕁麻疹　皮膚科醫生：要戒3種高風險食物

▲ 壓力、冷熱溫差也可誘發蕁麻疹。

蕁麻疹（風癩）發作要戒口！台灣皮膚科醫生蔡逸姍近日在其facebook指出蕁麻疹的成因，以及發作時要戒吃的食物。

蕁麻疹發病成因

蔡逸姍醫生指出，誘發蕁麻疹的原因很多，包括：

食物敏感

感染

藥物

壓力

冷熱溫差

環境

運動

不過，單從蕁麻疹患處的外觀，難以判斷「兇手是誰」。她解釋，進食蝦子和香菇引起的蕁麻疹，患處的外觀可能是一模一樣的。故此，醫生大多透過患者過去的病史以及生活變化，以了解發病原因。譬如，醫生會問最近生活的變化，有沒有吃過特別的水果、食物等。

蕁麻疹發作要戒吃的食物

蕁麻疹的病人發作及治療期間，應暫時避免食用以下食物或水果：

芒果

荔枝

竹筍

但她指，並不是避開這幾種食物，就不代表不會有蕁麻疹。

以前沒發病不代表永不發病

蔡醫生分享一宗病例指，曾有一名70歲男病人，吃了一輩子的蝦子身體也無異樣，惟有天再吃蝦子，翌日卻出現蕁麻疹，病人對此摸不著頭腦。醫生表示，合理的解釋是：蝦子很不新鮮，含有組織胺，再加上這名病人體質改變，以致出現蕁麻疹。她指出，每個人每年的身體狀態也不一定相同。

不過，醫生也只能合理懷疑某些高風險的食物引致發病，但無法告知確切原因。成人抽血檢驗的話，只能作為參考，很多時也未必能找到答案。

醫生指，治療蕁麻疹期間，必須按時吃藥，並要戒口，避免進食高風險的食物。她續指，並非永遠要戒口，而是治療期間要特別避開這些食物。但若身體之後比較穩定，想再嘗試這些食物，可試吃少量。

文章獲皮膚科蔡逸姍醫生授權轉載

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責任編輯：黃泳欣