【限聚令放寬】公布限聚令放寬後餐飲業湧現訂枱潮　業界料父親節生意較以往好

▲ 港府昨日(15日)公布放寬限聚令至群組聚集50人為上限。（經濟日報資料圖片）

港府昨日(15日)公布放寬限聚令至群組聚集50人為上限，餐飲聯業協會直言已湧現訂枱潮，料周日父親節營業額將較過往幾年好；又稱早前不少食肆結業，惟踏入6月市民外出消費，部分食肆重開，招聘部分從業員，業界生意亦好轉，料本月整體生意將較上月好轉。

餐飲聯業協會會長黃家和接受港台節目《千禧年代》訪問時指，政府決定放寬限聚令人數上限至50人後，立刻湧現訂枱，周日父親節營業額預期會較過往幾年好，亦料會超越上月的母親節，過往母親節營業額一般會多過父親節1成多至2成。

他相信會餐飲業界生意好轉，不過預料本月整體生意未必有很大的升幅，未可以回復至以往熱鬧的情況；至於室內婚宴擺酒可以超過50人亦可敬酒，他則認為新冠肺炎未完全消失，相信即使是小型聚會，市民仍有戒心，於婚宴期間亦不會周圍走，會較為克制。

黃家和又提及餐飲業失業率升至14.8%屬高水平，早前有不少食肆結業，惟踏入6月市民外出消費，部分食肆亦重開，招聘部分從業員，相信6月的營業額未必有大升幅，但應該好過5月。

他期望隨著政府向全港成年居民派發1萬元，加上旅遊氣泡等項目暫時未實行，大部分市民會留港消費，相信本港消費、零售和餐飲市場未來數月會較蓬勃，有200億元至300億元回流消費市場，令整體市場回復生機。

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責任編輯：陳正怡