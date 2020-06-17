【開心速遞】龔水CP老土式浪漫獲觀眾受落　張景淳呂慧儀《愛回家》戲裏戲外頻放閃

▲ 處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「龔水CP」一向非常受歡迎。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「龔水CP」一向非常受歡迎，《愛‧回家之開心速遞》的劇情亦已講到龔燁（張景淳飾）向熊若水（呂慧儀飾）求婚成功，但婚期安排就安排在兩年後。戲內未能看到二人結婚，觀眾就可先在戲外看二人大「放閃」！

《愛‧回家之開心速遞》在周日（6月14）播出的單元《老土萬歲！》便講，龔燁被新入職同事笑指髮型老土，又聽到若水與一班好姊妹聊天時指他的氹女仔方式老土，令龔燁非常氣憤。於是他就安排一連串活動，與若水大玩龔燁式的浪漫。

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▲ 二人扮周杰倫四手聯彈。（Instagram圖片）

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龔燁首先與若水在公司玩緣份遊戲，然後安排在天台浪漫午餐，更向若水說出「我養你」的動人情話。之後二人又上演姐卵，即周杰倫的四手聯彈，及重演黎明及張曼玉在電影《甜蜜蜜》的經典騎單車場面。

在昨日（6 月16日），雖然《老土萬歲！》單元已播出了兩天，不過張景淳似乎仍然十分回味與呂慧儀的浪漫互動，他在社交平台分享幕後Sweet爆花絮照，並寫道：

很多人說喜歡老土萬歲這集。老土的龔，總是偶爾囂張態度，執著了一些看法激親了媽呢空，橋又老土，幸得媽呢空最後體諒現身拯救，否則也不會有最後的美好結局和浪漫氣氛，媽呢空&龔要加油！

▲ 二人重演《甜蜜蜜》的經典騎單車場面。（Instagram圖片）

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雖然劇情指龔燁追女仔非常老土，但是一眾龔水CP的粉絲都非常受落，並發現龔水舊地重遊，由當初的收在心底裏的情感到現在二人坦承相對，二人的感情進步不少。

戲外頻放閃

張景淳與呂慧儀不時在社交平台大哂合照，行為舉止親密，令二人都經常傳出假戲真做的緋聞，惟二人一直堅稱彼此為好拍檔及朋友關係，但仍深受一眾劇迷的喜愛。

▲ 二人在天台浪漫午餐。（Instagram圖片）

早前，二人就在平台抖音分享「拍拖」影片，二人共享一杯雪糕，呂慧儀張開嘴巴要求張景淳餵食，而張景淳則將雪糕沾在其鼻尖，惹來呂慧儀對「未婚夫」撒嬌。二人於片中不斷打情罵俏，大放閃光彈。

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