【功課壓力】作文被老師狠批太負面不斷刪改　小五女生疑大受打擊學校跳樓亡

▲ 內地一名小五女學生的作文被狠批太負面得分低，學生疑受大擊墮樓亡。

內地一名小五女學生於本月4日下課後，突然衝出課室，跨越4層樓高的欄杆墮樓身亡。母親事後公開女兒的作文功課，被中文老師狠批其文章傳遞負能量，全文被改得「滿缸紅」，更多次要求學生修改重作，分數甚低。女學生懷疑身心受創下，下課後在學校一躍而下墮斃。

綜合內地媒體報道，江蘇常州市河濱小學一名小五女學生繆可馨，於本月4日剛上完中文課後，突然衝出課室，從4樓跨過欄杆墮樓身亡。

當地警方調查後認為案件無可疑，但媽媽事後整理書包時，發現一份作文功課《三打白骨精》的讀後感，繆可馨在文中最後寫到，

不要被表面的樣子，虛情假意僞善的一面所蒙騙。在如今的社會裏，有人表面看著善良，可內心卻是陰暗的。他們會利用各種各樣的卑鄙手段和陰謀詭計，來達到自己不可告人的目的。

這段文字後被老師以紅筆圈畫出來，並批注「傳遞正能量」。媽媽對女兒自尋短見感到難以置信︰

我女兒性格開朗活潑，成績優秀。

疑因作文低身心受創尋短

媽媽指女兒天資聰敏，年紀輕輕已對社會問題有所感悟，懷疑是女兒因作文被評「放負」得低分，身心受創遂自尋短見。媽媽在微博發帖指，

這篇作文被刪了改，改了刪。之後又重新寫了作文，卻繼續被刪，本子中間還撕掉了兩頁紙，我不敢想像繆繆有多受打擊。

媽媽在社交媒體控訴指，老師認為女兒的作文傳遞負能量，加上去年曾打過女兒一巴掌，認為與女兒之死有關，希望學校或警方能查出女兒真正的墮樓原因。

墮樓30分鐘後老師才通知家長

而父母翻看學校閉路電視後，指女兒上完2節中文課後「表情一臉痛苦」。女兒墮樓的時間為下午3時15分，但家人在3時42分，即近30分後才接獲學校通知「孩子出事了」，沒有道出墮樓事實，要求中文老師回應女兒「死亡30分鐘」的空白時間發生甚麼事。媽媽到達醫院後得悉女兒不治，在與警方錄取口供時，才得知女兒的死亡真相是墮樓。

事發後，有家長在學校群組內力撐老師「沒有錯」，被部分家長斥責，並認為應對女童的家人說聲「節哀順變」，其他網民亦對老師的教育方式熱議。

當地教育單位介入調查後表示，並未發現當日老師有辱罵、毆打學生的情況；而警方亦已排除他殺的可能。

有關孩子壓力問題報道，即睇：

【悲痛意外】媽媽送兒子上學暫離10分鐘 3歲女兒獨留家中爬窗9樓墮亡

【單親哀號】父母離婚大受打擊返學跳樓亡 12歲女兒留下遺書︰希望父母復合

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳