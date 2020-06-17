【塑化劑】長期用塑膠器皿裝熱飲　7歲弟生殖器僅1cm姊9歲來月經

▲ 台灣一對小姊弟家中長期用膠袋裝熱湯飲用，疑因攝取塑化劑，致7歲弟弟生殖器僅得1cm，9歲姊姊甚至來月經。

不少人叫外賣，都會習慣用食店提供的塑膠器皿，如膠盒、膠碗來裝熱食，但原來部分塑膠遇上高溫，或會釋出塑化劑毒害人體。台灣一名腎臟科醫生近日分享一個案例，一對小姊弟家中長期用膠袋裝熱湯飲用，疑因攝取塑化劑，致7歲弟弟的生殖器僅得1cm，而9歲姊姊甚至來月經。本港醫生曾受訪指，兒童長期接觸塑化劑，男童會易有女性特徵，女童則會出現性早熟問題。

據台灣醫療資訊節目《醫次搞定》，腎臟科醫生陳俊宇分享案例指，一名媽媽帶著7歲兒子到兒科醫生求醫，指兒子的生殖器很小，只有1cm。醫生經了解後，得知男童的9歲姊姊乳房已開始發育，甚至已來月經，而兩人都是早產嬰兒。其後經尿液檢驗，發現姊弟體內塑化劑濃度超標，全部超出正常值3倍以上。

有關二人塑化劑超標的成因，與他們的生活習慣有關。由於他們家中從事資源回收工作，手部經常沒洗乾淨；加上他們家住夜市附近，長期慣買熱湯，並用膠袋直接裝回來，陳俊宇估計，他們在不只不覺中將化學物質全吃下。不只是塑化劑，連整個塑膠也溶解到其中，吃進體內。

本港醫生：可致不育或荷爾蒙失調

本港急症科專科醫生司徒敬豪受訪時曾稱，塑化劑不論對成人或兒童都會有不良影響，尤其發育中的兒童影響較大。吸入過量塑化劑，可增加人體女性荷爾蒙，從而導致早熟、不育或女性荷爾蒙失調。男童會易有女性特徵，嚴重可影響睪丸造精功能；女童則會提早出現性徵發育、性早熟等問題。

他又表示，市面大部分膠製品都含有塑化劑，但塑化劑屬無色無味無臭，即使如何清洗或曬太陽，都不能清走塑化劑，故建議家長選購塑膠產品時，只可參考包裝上的「BPA-Free」等警告標籤，減低接觸塑化劑風險。

據本港食安中心，塑膠可分為以下7類：

生物科技公司「水中銀」董事總經理及首席執行官杜偉樑曾受訪表示，部分號碼的膠盒，如標誌3（PVC）、3（V）及7（其他）在生產過程中可能會使用塑化劑，而6號屬用完即棄的外賣盒，因此呼籲市民不要使用。

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責任編輯：羅嘉欣